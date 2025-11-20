Warner Bros. Discovery için yarış kızışıyor: Paramount, Comcast ve Netflix son tekliflerini hazırlıyor

Warner Bros. Discovery (WBD) için olası satış süreci hızlanırken, Paramount Skydance Corp., Comcast Corp. ve Netflix Inc. tekliflerinde son aşamaya girdi. Üç şirket de satın alım için farklı stratejiler belirledi.

Paramount tamamını istiyor

Comcast ve Netflix daha çok Warner Bros.’un geniş film ve dizi kütüphanesine yoğun ilgi gösterirken, Paramount tüm şirketi (CNN, TNT ve Cartoon Network gibi kablolu TV kanalları dahil) satın almaya hazır olduğunu belirtiyor.

Sinema gösterimlerine izin verecek

Netflix’in, eğer Warner Bros.’u satın alırsa yıllardır karşı çıktığı sinema gösterimlerine izin vermeye hazır olduğunu açıklaması dikkat çekti. Bloomberg’e göre Netflix bu değişikliği Warner yönetimine resmi olarak bildirdi.

Yedi yılda dördüncü kez

Warner Bros., çeşitli alıcıların ilgisinin ardından geçen ay stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladığını duyurmuştu. İlk tekliflerin bugün iletilmesi bekleniyor. Ancak olası bir satış, şirketin son yedi yılda dördüncü kez el değiştirmesi anlamına gelecek ve kısa vadede yeni bir belirsizlik dönemi yaratacak.

Şirketin borcu 33,5 milyar dolar

AT&T’nin 2018’de Time Warner’ı satın almasıyla başlayan süreç, 2022’de WarnerMedia'nın Discovery ile birleşmesiyle bugünkü yapıya dönüşmüştü. Dijital platformlara kayan izleyici ve reklam pazarının etkisiyle Warner Bros. son dönemde mali zorluklar yaşasa da, satış söylentileri hisseleri iki ayda neredeyse üç kat artırarak şirket değerini 57 milyar dolara çıkardı. Şirketin borcu ise 33,5 milyar dolar seviyesinde.

Yılda 30 film

Paramount’un yeni sahibi David Ellison, Warner Bros.’u satın almanın Paramount+ ve HBO Max’i güçlendireceğini, birleşik stüdyonun yıllık film üretimini 30’a çıkarabileceğini düşünüyor.

Comcast ise NBC, Universal ve Peacock ile WBD’nin film/TV varlıklarını birleştirmeyi hedefliyor.

Netflix ise Batman, Harry Potter gibi Warner’ın dev markalarını bünyesine katmak istiyor; ancak şirket daha önce hiç bu büyüklükte bir satın alma yapmadı.

Warner Bros. hiçbir teklifi kabul etmeyip, kablolu TV kanallarını ayıran mevcut planını uygulamayı da tercih edebilir. Yönetim kurulunun yılbaşına kadar kararını vermesi bekleniyor.