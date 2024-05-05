Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesi sattı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'a göre "dünyanın en zengin 7. kişisi" olan ünlü milyarder Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesi sattıklarını açıkladı.

"Omaha Kahini" olarak da bilinen Buffett, Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway holdinginin Aralık ayında 174.3 milyar dolar değerinde olan Apple'daki hissesinin Mart ayında 135.4 milyar dolara düştüğünü söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Berkshire Hathaway'in binlerce hissedarına karşı şirketin yıllık toplantısında açıklamalarda bulunan 93 yaşındaki Buffett, Apple CEO'su Tim Cook'un da bulunduğu salonda "Apple'a olan inancının sarsılmadığını" söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ürünleri için "tüm zamanların en büyük ürünlerinden biri" ifadesinde bulunan Buffett, satışlarının altı çeyrekte beşinci kez düştüğünü belirtti.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 2,8 trilyon dolar olan Apple'daki hisselerinin yaklaşık yüzde 13'ünü satan Buffett'in, satıştan sonra dahi 790 milyon adet Apple hissesi bulunuyor.