Warren Buffett'ın halefi düğmeye bastı: Rekor nakit rezervi yatırıma dönüyor

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Berkshire Hathaway'in ikinci çeyrek bilançosu, yeni CEO Greg Abel döneminde sermaye kullanımında dikkat çeken bir değişime işaret etti. Şirketin 31 Mart'ta 397,4 milyar dolarla rekor kıran nakit rezervi, haziran sonunda yüzde 8 azalarak 365,5 milyar dolara geriledi. Böylece Berkshire'ın nakit varlıklarında 2022 başından bu yana ilk kez belirgin bir düşüş yaşandı.

Kendi hisselerine 4,5 milyar dolar yatırdı

Nakit rezervindeki düşüşün nedenlerinden biri Berkshire'ın kendi hisselerini geri almaya başlaması oldu. Şirket ikinci çeyrekte hisse geri alımlarına 4,5 milyar dolar harcadı. Bu rakam, ilk çeyrekteki 235 milyon dolarlık geri alımın oldukça üzerine çıktı. Berkshire, 2024'ten sonra ilk kez bu yıl yeniden kendi hisselerini almaya başlamıştı.

Analistler, milyarlarca dolarlık geri alımı Berkshire yönetiminin şirket hisselerinde yükseliş potansiyeli gördüğünün bir işareti olarak değerlendiriyor. Üstelik alımlar ikinci çeyrekle sınırlı kalmamış olabilir. Barron's, dolaşımdaki hisse sayısındaki değişimden hareketle Berkshire'ın temmuz ayında yaklaşık 3,4 milyar dolarlık ek geri alım yapmış olabileceğini hesapladı.

14 çeyrek sonra tablo tersine döndü

Asıl dikkat çeken değişim ise Berkshire'ın borsadaki işlemlerinde yaşandı. Üç yılı aşkın süredir sattığı hisse miktarı aldığı hisselerden fazla olan şirket, ikinci çeyrekte yeniden net alıcı konumuna geçti.

Berkshire'ın net hisse alımları 20 milyar dolara ulaşırken, bu tutarın içinde Google'ın ana şirketi Alphabet'e yapılan 10 milyar dolarlık yatırım da yer aldı. Böylece şirketin 14 çeyrektir devam eden net hisse satışı serisi sona erdi. Berkshire'ın hangi şirketlerde pozisyon artırdığı veya azalttığı, açıklanacak ikinci çeyrek portföy bildiriminde daha net görülecek.

Faaliyet kârı yüzde 16 arttı

Berkshire'ın operasyonel performansı da ikinci çeyrekte güçlendi. Şirketin faaliyet kârı yüzde 16 artarak 12,98 milyar dolara yükseldi. Berkshire Hathaway Energy'nin kârı yüzde 27, BNSF demiryolunun kârı yüzde 6 arttı. İmalat, hizmet ve perakende faaliyetlerinden elde edilen gelir ise yüzde 24 yükselerek yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştı.

Sigorta tarafında ise daha zayıf bir tablo görüldü. Sigortacılık kârı yüzde 13, sigorta yatırımlarından elde edilen gelir yüzde 9 gerilerken GEICO'nun sigorta kârında yüzde 45 düşüş yaşandı.

Buffett sonrası ilk güçlü sinyal

Berkshire'ın hâlâ 365 milyar doların üzerinde nakdi bulunuyor. Ancak ikinci çeyrekte hem kendi hisselerine milyarlarca dolar ayırması hem de 14 çeyrek sonra borsada yeniden net alıcıya dönüşmesi, Greg Abel yönetimindeki şirketin dev nakit rezervini daha aktif kullanmaya başladığını gösteriyor.