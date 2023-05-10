Wenergy ve We-Cycle fuarları İzmir'de açıldı

Özlem SARSIN

Kasapoğlu, “Temiz enerjiyi yaygınlaştırmalıyız. Yaşanılabilir dünya ve çevre inşa etmek bir gönüllülük konusudur, sorumluluk ve heyecandır” dedi. İzmir Valisi Selim Köşger de doğal kaynakların giderek azaldığı günümüzde, atıkların tekrar üretime kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Geri dönüşümün çağın en büyük gerekliliklerinden biri olduğunu belirten Köşger, “Doğaya bırakılan atıkların azaltılması ve israfın engellenmesi ülkelerin ekonomilerine ciddi katkı sağlıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dönüşüm önce zihinlerimizde başlamalı, geleceğin dünyasını inşa etmek istiyorsak ekoloji ile ekonomi arasındaki uyumu tarif etmeliyiz” ifadelerini kullanırken, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise fuarın sadece ticari değil, iklim nötür olmayı öneren çözüm yolları sunduğunu söyledi.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da iklim değişikliği konusunda dünyada cesur adımların atıldığını belirterek, “Karşı karşıya olduğumuz tabloyu topyekün bir mücadele ile iyileştirebiliriz” şeklinde konuştu.