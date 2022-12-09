WOOTR, Türkiye’ye yatırım kararı aldı

2021 yılında finans uzmanları Jack Tan ve Mark Pimentel tarafından kurulan WOO, dünya genelinde büyümeye devam ediyor. Tayvan’da Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Lisansı alabilen tek global kripto borsa olan WOO, WOOTR olarak Türkiye’de yeni yatırım yapacaklarını açıkladı. WOOTR, Türkiye’de kripto borsalarının, ticari şirketlerin ve her türlü hazine birimlerinin likidite sağlayıcılığı, OTC, piyasa yapıcılığı, IEO, global kripto borsalarında listeleme ve saklama hizmeti almak için akıllarına gelen ilk çözüm ortağı olmak istediğini duyurdu.

“100 milyon TL'lik yatırım”



Şirketin Türkiye Genel Müdürü Buğra Gökağaçlı, “Türkiye’de amacımız kullanıcı sayısından ziyade, kurumsal kripto varlık hizmet sağlayıcılarının likidite ve saklama hizmetleri bakımından yaşadığı zorlukları çözmek. Kısa zaman içerisinde Türkiye’de teknik altyapı ve likidite yatırımı olarak 100 milyon TL’nin üzerinde yatırımımız olacak. Kullanıcılarımızın varlıklarının ve verilerinin korunmasına yönelik uluslararası kabul görmüş bir teminat niteliğindeki en önemli güvenlik standartlarından ISO 27001:2013 Güvenlik Standardını aldık” dedi.

"Günlük işlem hacmi 1 milyar TL"

Türkiye’de günlük 1 milyar TL’lik işlem hacimlerinin bulunduğunu aktaran Gökağaçlı, “Kullanıcılarımızın varlıkları WOOTR’nin ayrı kurumsal sıcak, ılık ve soğuk cüzdanlarında güvenli olarak saklanmakta. Sunucuları yurtdışındaki bulut sistemleri üzerine kuran çoğu firma yerine bizim sunucularımız Türkiye’de bulunuyor. Bugün sunucuları Türkiye'de bulunan tek yabancı kripto para platformuyuz. Bu sayede olası bir kötü durumda Türk makamlarının denetiminde bulunuyoruz. En büyük özelliğimiz şeffaf olmamız. Sunucularımızın Türkiye’de olmasının kişisel verilen korunması, güvenlik ve denetime açık olma gibi çok sayıda avantajları var” diye konuştu.