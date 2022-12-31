Yabancı firmalara fuarlarda perakende satış yasağı getirildi

Tebliğ, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyalarının ithalatına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Yabancı firmalara perakende satış yasağı

Buna göre, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, sadece teşhir amacıyla katılabilecek, buralarda perakende satış yapamayacak.

İthalat gümrük mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilecek.

Tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girecek.