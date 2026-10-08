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Yabancılar hissede satışa döndü: Tahvilde çıkış 1 milyar doları aştı

Yabancı yatırımcılar, önceki haftaki alımların ardından hissede yeniden satışa döndü. 2 Ekim haftasında 189,9 milyon dolarlık hisse satan yurt dışı yerleşikler, tahvil piyasasındaki çıkışını da sürdürdü. Haftalık tahvil satışları 404 milyon dolardan 498 milyon dolara yükselirken, üç haftalık toplam satış 1 milyar doları aştı.

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Yabancılar hissede satışa döndü: Tahvilde çıkış 1 milyar doları aştı

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, önceki haftaki hisse alımlarının ardından 2 Ekim haftasında satışa yöneldi.

Tahvil piyasasında ise satışlar üçüncü haftaya taşınırken, bu dönemdeki toplam çıkış 1 milyar doları aştı.

Hissede 189,9 milyon dolarlık satış

25 Eylül haftasında 358,6 milyon dolarlık hisse alan yabancı yatırımcılar, 2 Ekim haftasında 189,9 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Tahvil satışları hızlandı

Tahvil piyasasında önceki hafta 404 milyon dolar olan yabancı satışı, 2 Ekim haftasında 498 milyon dolara yükseldi.

Böylece art arda üç haftadır devam eden tahvil satışlarının toplamı 1 milyar doların üzerine çıktı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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