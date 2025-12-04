Yabancılardan 5 ayın en büyük tahvil alımı

Yabancı yatırımcı 28 Kasım haftasında hissede ılımlı bir satış yaparken, tahvil alımlarını da beyinci haftaya taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 28 Kasım haftasında yurt dışı yerleşiklerin hissede 9,2 milyon dolarlık satış yaptığı görüldü.

Yabancı yatırımcı bir hafta öncesinde ise 72 milyon dolarlık hisse alımı yapmıştı.

Yabancı yatırımcının net tahvil alımı da 28 Kasım haftasında 562 milyon dolar oldu.