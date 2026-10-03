Yabancıya 10 kat pahalı nikâha ceza

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Belediyelerin nikâh tarifelerinde vatandaşlık durumuna göre farklı ücret uygulaması TİHEK’in incelemesine konu oldu. Çanakkale Belediyesi’nin 2025 yılı tarifesinde yabancı uyruklular için belirlediği ücret, Türk vatandaşlarından alınan bedelin 10 katına ulaştı.

İnceleme sonunda Kurul, söz konusu uygulamanın ayrımcılık yasağını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Türk vatandaşına 2 bin 500 TL, yabancıya 25 bin TL

Çanakkale Belediyesi’nin 2025 tarifesinde Türk vatandaşları için nikâh ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlenirken, yabancı uyruklular için aynı ücret 25 bin TL olarak açıklandı.

Aradaki 10 katlık fark üzerine TİHEK resen inceleme başlattı.

Belediye ücret farkını böyle savundu

İnceleme kapsamında belediye, e-Belediye sisteminin yabancıları kapsamaması nedeniyle işlemlerin daha farklı yürütüldüğünü belirtti.

Belediye ayrıca konsolosluk ve valiliklerle yapılan teyit yazışmalarının ek personel ve zaman gerektirdiğini, bu işlemler sırasında yerel halkın işlemlerinin aksamaması amacıyla farklı tarife uygulandığını savundu.

TİHEK: İlave işlemler mali yük oluşturmuyor

TİHEK ise belediyenin gerekçelerini yeterli bulmadı. Kurum, söz konusu ek iş ve yazışmaların belediye açısından denli bir mali yük oluşturmadığını belirtti.

Kurul, yabancı uyruklulara 10 kat daha yüksek nikâh ücreti uygulanmasının ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık oluşturduğuna hükmetti.

TİHEK ayrıca uygulamanın evlenme hakkını orantısız biçimde kısıtladığına karar verdi.

TİHEK’in kararı sonucunda, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Çanakkale Belediyesi’ne 256 bin 357 TL idari para cezası verildi.