Yabancıya konut satışı 70 bin adete ulaşacak

MARS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, sektörün 2022 performansını değerlendirerek konut satış istatistiklerine bakıldığında en pozitif görünümün yabancı yatırımcı tarafında yaşandığını kaydetti. Ocak – Kasım döneminde yabancı yatırımcıya 61 bin 104 konutun satıldığını ve hedef rakamın 65 – 70 bin olduğunu dile getiren Hakan Bucak, bunun gerçekleşmesi halinde 12- 13 milyar dolarlık bir satış gelirine ulaşılacağını ifade etti. Yabancı yatırımcının gayrimenkulde ilgi gösterdiği illeri İstanbul, Antalya, Mersin olarak sıralayan Hakan Bucak, Ruslara konut satışının yüzde 158 arttığını, Almanya ve İngiltere’de ise geçen yılın rakamlarının üstüne çıkıldığını kaydetti.

Aşağı yönlü düzeltme beklemiyor

Yüksek seyreden enflasyon, artan parasal maliyetler, arz ve talep arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle zor bir 2022 geçiren Türkiye gayrimenkul sektörünün sıkıntısının kısmen 2023’te devam edeceğini dile getiren Hakan Bucak, konut fiyatlarında istikrarlı bir görünüm oluşsa da aşağı yönlü bir fiyatlama davranışı beklemediklerini de ifade etti. Hakan Bucak; “2023 yılında arz üretiminin ciddi anlamda hızlanmasını, talep ve arz üretiminin daha dengeli seyretmesini, fiyat artış endeksinin yıllık ortalamada yüzde 20-25 bandını görmesini öngörüyoruz” dedi.

Yabancıya satış yüzde 20,4 arttı

Bucak, şunları kaydetti; “2022 yılının 11 aylık döneminde ivmesi azalmakla birlikte, konut satışlarında artış eğilimi sürdü. 11 aylık süreçte 1 milyon 277 bin 659 konut el değiştirirken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış yaşandı. Yabancı yatırımcıya yapılan satışlar ise güçlü bir şekilde devam etti. Bunun üç temel nedeni olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki yakın coğrafyamızda yaşanan savaş, ikincisi TL’nin yabancı para cinsi karşısında gösterdiği performans, üçüncüsü ise Türkiye’nin iyi yaşam ve yatırım tarafında sunduğu fırsatlar. Yabancı yatırımcıya yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 61 bin 104 adet oldu.” Türkiye’nin son yıllarda 80 ülkeye konut satışı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekleyen Hakan Bucak, şöyle devam etti: “Türkiye sahip olduğu doğal ve tarihi zenginlikle, sunduğu hizmet kalitesi ve iyi yaşam olanaklarıyla yabancı yatırımcıların dikkatini eskisinden daha fazla çekmeye başladı. İngiltere’deki emekli bugün ‘B planını’ oluştururken Türkiye’yi düşünüyor. Aynı durum Rusya’daki yatırımcı için de söz konusu. Rusya – Ukrayna savaşı bunu gösterdi. En çok konut sattığımız 10 ülke; Rusya, Irak, İran, Almanya, Afganistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuveyt, ABD, Yemen ve Azerbaycan oldu. Listenin 11’inci sırasında İngiltere, 15’inde ise Çin bulunuyor. Çinliler Avrupa ve ABD ile daha rahat ticaret yapabilmek için Türkiye’yi tercih ediyor. Yatırım fırsatlarıyla, iyi yaşam noktasında sunduğu imkanlarla, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle Türkiye, uluslararası arenada öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde çok rahat herkesin B planı haline gelebiliyor.”

İstanbul’da metrekare birim fiyatı 24.534 TL

Türkiye genelinde konutta ortalama metrekare birim fiyatın 15.076 TL’ye ulaştığını söyleyen Hakan Bucak, “Üç büyük ilden İstanbul’da konut metrekare birim fiyatları 24.534 TL, İzmir’de 17.305 TL, Ankara’da 10.781 TL oldu. Bu rakamlar konutun bulunduğu bölgeye göre yüzde 10 ile 20 arasında artış ya da azalış gösterebiliyor” açıklamasında bulundu. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinin Ekim 2022’de yıllık olarak yüzde 117,09 arttığını söyleyen Hakan Bucak; şöyle devam etti; “Endeksin alt kırılımlarına baktığımızda ise malzeme fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,41, işçilik maliyetlerinin de yüzde 85,65 artığını görüyoruz. Endeksteki bu yükseliş 20 aydır devam ediyor. Maliyet artışı tekil ürün bazında; çimento ve demir gibi daha yüksek oranlarda gerçekleşti."