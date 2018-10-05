Yağmur, Ege incirini vurdu
Ege’nin geleneksel ihraç ürünü kuru incirde, iklim koşullarından kaynaklanan sıkıntılar, 80 bin ton olarak açıklanan rekoltede düşüşe sebep olacak. Üretici ve ihracatçılar, pazarın fiyat anlamında etkileneceğini, iş malı üründe rekoltede sıkıntı olduğunu söyledi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.