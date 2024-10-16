Yahudi yolcuları yasaklayan Lufthansa'ya rekor ceza!
Alman havacılık devi Lufthansa'ya, 2022'deki bir uçuş nedeniyle rekor ceza kesildi. Lufthansa, pandemide maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yahudi yolcuları uçuştan men etmişti. Şirketten yapılan açıklamada bunun şu ana kadar verilen en büyük ceza olduğu belirtildi.
ABD Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dokuzuncu en büyük havayolu şirketi Deutsche Lufthansa'ya rekor bir ceza kesti.
Güvenliği bozan yolcular uçuştan men edildi
İki yıl önce Frankfurt aktarmalı olarak New York'tan Budapeşte'ye seyahat eden ve çoğunluğu Yahudi olan yolcular biletlerini aynı seyahat acentelerinden aldı. İlk uçuş sırasında kaptan, bazı yolcuları maske takmaları, mürettebat talimatlarına uymaları ve koltuklarında oturmaları konusunda uyardı. Daha sonra uçuş güvenliğini riske attığı iddia edilen yolcuların biletlerine el konularak, aktarmalı uçuşlara binmeleri de engellendi.
Yaşananları 'ayrımcılık' olarak değerlendiren ABD Ulaştırma Bakanlığı, sivil hakların ihlali nedeniyle Lufthansa'ya eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir ceza verdi.
Lufthansa rekor cezayı kabul etti
Lufthansa, dava sürecinden kaçınmak için 4 milyon dolarlık ödemeyi kabul ederken ayrımcılık iddialarını reddetti. Olayın 'bir dizi yanlış anlaşılmadan' kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Lufthansa, iyi niyet, hoşgörü, çeşitlilik ve kabulün elçisi olmaya kendini adamıştır." denildi. Şirketin soruşturmada iş birliği yaptığı ve personelinin eğitimine odaklandığı hatırlatıldı.