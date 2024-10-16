Yahudi yolcuları yasaklayan Lufthansa'ya rekor ceza!

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dokuzuncu en büyük havayolu şirketi Deutsche Lufthansa'ya rekor bir ceza kesti.

Güvenliği bozan yolcular uçuştan men edildi

İki yıl önce Frankfurt aktarmalı olarak New York'tan Budapeşte'ye seyahat eden ve çoğunluğu Yahudi olan yolcular biletlerini aynı seyahat acentelerinden aldı. İlk uçuş sırasında kaptan, bazı yolcuları maske takmaları, mürettebat talimatlarına uymaları ve koltuklarında oturmaları konusunda uyardı. Daha sonra uçuş güvenliğini riske attığı iddia edilen yolcuların biletlerine el konularak, aktarmalı uçuşlara binmeleri de engellendi.

Yaşananları 'ayrımcılık' olarak değerlendiren ABD Ulaştırma Bakanlığı, sivil hakların ihlali nedeniyle Lufthansa'ya eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir ceza verdi.

Lufthansa rekor cezayı kabul etti

Lufthansa, dava sürecinden kaçınmak için 4 milyon dolarlık ödemeyi kabul ederken ayrımcılık iddialarını reddetti. Olayın 'bir dizi yanlış anlaşılmadan' kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Lufthansa, iyi niyet, hoşgörü, çeşitlilik ve kabulün elçisi olmaya kendini adamıştır." denildi. Şirketin soruşturmada iş birliği yaptığı ve personelinin eğitimine odaklandığı hatırlatıldı.