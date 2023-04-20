‘Yalan haber’e tarihi tazminat ödeyecek: 787.5 milyon dolar!

ABD’de haber kanalı Fox News’la 2020 Başkanlık seçimlerinde oy makineleri kullanılan Dominion Voting Systems şirketi arasındaki davada taraflar tarihi anlaşmaya vardı. Fox News, seçim sonuçlarıyla ilgili bilgileri kararttığı yönündeki haberleri nedeniyle Dominion’a 787.5 milyon dolar (15.2 milyar Türk Lirası) tazminat ödemeyi kabul etti.

Dominion şirketi, Delaware’de açtığı davada, kendilerini seçim sonuçlarıyla ilgili sahtekarlık yapmak ve "yalan olduğunu bildiği halde, haber değeri olduğu için yanlış bilgileri yayınlamak”la suçlayan Fox News'tan 1.6 milyar dolar tazminat istemişti.

Dava dosyasında, eski Fox yapımcısı Maria Bartiromo'nun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları Rudy Giuliani ve Sidney Powell ile ön görüşme yaptığının ses kayıtlarına sahip olduğu bilgisinin yer aldığı ve Dominion firmasının Fox yönetimini bu kanıtı saklamakla suçladığı bilgisine yer verilmişti. Dün varılan anlaşma sonrası dünya basını, Fox News’un da bağlı olduğu News Corporation’un kurucusu Rupert Murdoch için “787.5 milyon dolarlık özür dileyecek” başlıkları atıldı.

Anlaşma sağlanmasaydı Murdoch ile bazı kanal yöneticiler hakim karşısına çıkacaktı. Dominion CEO’su John Poulos “Fox yalanlarını kabul etmiş oldu” dedi. Murdoch 28 Şubat'ta, Fox News yorumcularının Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki yanlış iddiasını "desteklediğini" kabul etmişti.