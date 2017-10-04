Yalçın: Vergi artışları bütünüyle geri çekilmeli

04 Ekim 2017

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklanan ve yeniden değerlendirilmesi gündemde olan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklamada bulundu.

OVP'deki vergi artışlarının makul seviyeye değil bütünüyle geri çekilmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, "Söz konusu artışlara dönük toplumun genelinden verilen tepkilerle örtüşecek şekilde, Konfederasyonumuzca 'Orta Vadeli Program Memuru Hedef Almamalı' başlığıyla tepkimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Aynı açıklamada bu artışların yasal düzlemde gerçekleşmesine ilişkin çalışmalara ve çabalara sessiz kalmayacağımızı, örgütlü güçten kaynaklanan bütün imkanları kullanacağımızı da dile getirmiştik.

Bizim ve toplumun verdiği bu tepkinin bir sonucu olarak yetkililerce konunun Bakanlar Kurulunda yeniden değerlendirildiği ve makul oranlara çekilmesi için Maliye Bakanlığınca çalışma yapılacağı açıklaması yapıldı. Fakat gerek bu açıklamanın, gerekse bu kapsamdaki çalışmanın MTV ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu gelir vergisi mükelleflerinin 3. dilimde ödeyecekleri oranın yüzde 30'a yükseltilmesi iradesinden vazgeçilmediği görülmektedir. MTV'de yapılacak artışın aşağı çekilmesi çalışmasını doğru fakat yetersiz, bu çalışmanın kapsamında gelir vergisine ilişkin bir çalışma yapılmamasını ise hem adaletsizlik hem de duyarsızlık olarak görüyoruz" diye konuştu.