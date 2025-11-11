Yalnızlıktan servet yarattılar: Çin’in ticari dehası 'Bekarlar Günü'

Çin'in e-ticaret ve perakende devi Alibaba tarafından 11 Kasım 2009 başlatılan ve Çin'de double 11 olarak adlandırılan, bekarların sembolü 'Bekarlar Günü' etkinliği 'Black Friday' satışlarına eşdeğer bir etki yaratıyor.

Stratejik satış dehası olarak öne çıkan 'Bekarlar Günü' harcamaları, ekonomistler tarafından genel ekonominin bir göstergesi olarak da yakından takip edilirken bu yıl ki satış dönemi tüketici talebindeki zayıflığı telafi etmek için 9 Ekim gibi erken bir tarihte başladı.

Dudak uçuklatan satış hacmi

Çinli perakende veri sağlayıcısı Syntun, bu yıl ki 'Bekarlar Günü'nün toplam brüt değerinin 1 trilyon yuanı (140 milyar dolar) aştığını açıklarken satışların bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26 artarak 1,44 trilyon yuana ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak analistler, daralan talep ve düşen tüketici güveninin ardından piyasayı calandırmanın kolay olmayacağını savunuyor.

Çinli tüketiciler büyük harcamalar yapmaktan çekinirken, iktidardaki Komünist Parti ise iç talebin artırılması için yeni politikalar izliyor. Öte yandan danışmanlık şirketi Bain & Company'nin raporuna göre, e-ticaret devleri ülkede azalan talebe karşılık rotayı diğer Asya ülkelerine çeviriyor.

'Bekarlar Günü' sınır ötesine taştı

Yine ABD'nin küçük sevkiyatlar için uyguladığı "de minimis" tarife muafiyetini kaldırması ve bunun Shein ve Temu gibi perakendecilerin satışlarını olumsuz etkilemesiyle birlikte Çinli şirketler Tayland, Vietnam ve Filipinler gibi Güneydoğu Asya pazarlarına daha fazla odaklanıyor.

E-ticaret devleri 'Bekarlar Günü' stratejisini 20 ülkede daha eş zamanlı hayata geçirirken sınır ötesi satışlarda da dikkat çekici rakamlara ulaşıyor.