Yan sanayi ihracatı tüm zamanların zirvesine çıktı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Kasım 2023'te, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 14 artırarak 31 milyar 829 milyon 190 bin dolara taşıdı. Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi" ihracatı, ocak-kasım döneminde, genel otomotiv ihracatından yüzde 41 pay alarak 13 milyar 47 milyon 73 bin dolara ulaştı.

Yan sanayi ihracatı, 2022'de yıllık bazda gerçekleştirilen 12 milyar 983 milyon 442 bin dolarlık yan sanayi dış satımını 11 ayda aşarak rekor kırdı. Ocak-Kasım 2023'te yurt dışına geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 daha fazla ürün satıldı. 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye yan sanayi ürünü gönderilen 2022'nin ocak-kasım döneminde ihracat, 11 milyar 864 milyon 491 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Otomotiv üretimi artıyor

Bu arada, otomotiv üretimi kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 artışla 138 bin 735 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 133 bin 469 adet seviyesindeydi.

Otomotiv Sanayi Derneği(OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 15,4 artışla 96 bin 922 adede çıktı. Geçen yılın aynı ayında üretim 83 bin 999 adet olmuştu. Otomotiv pazarı yüzde 38, büyüyerek 119 bin 529 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 54,4 büyümeyle 91 bin 424 adet olarak belirlendi.

Otomotiv ihracatı yüzde 2,8 düşüşle 94 bin 143 adet, otomobil ihracatı yüzde 1,0 düşüşle 61 bin 361 adet oldu. Öte yandan Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan rapora göre, çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 oranında artarak 2 bin 87 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları yüzde 23 oranında artarak 1.376 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 51 azalarak 486 adet olarak gerçekleşti.

İkinci el fiyatları kasımda geriledi

arabam.com, kasım ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Kasımda fiyatı değişen ilanların yüzde 83’ünde değişim aşağı yönlü gerçekleşti. Araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 gün ile ekim ayına benzer şekilde sürdü. arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “İlanlardaki 0-2 yaş araçların kasım fiyatları yüzde 2,9 , 3-6 yaş arasında da yüzde 3,1 daha düşük seyrediyor. 13 yaş ve üzeri araçlarda ise ekime göre kasımda bir düşüş gözlenmiyor.

Bu veri, yükselen faizler ve düşen kredi kullanımları sonucunda tüketicilerin kasım ayında uygun fiyatlı araçlara yönelmiş olabileceği, yeni model araçların fiyatlarında bunlara ek olarak sıfır stok sorununun da çözülmesiyle geri çekilmeler yaşandığı şeklinde yorumlanabilir” diye konuştu..