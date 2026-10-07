Yapay zeka altına yeni bir kapı açtı: Talep yüzde 4 arttı

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Uzun yıllardır yatırımcıların enflasyon ve ekonomik belirsizliklere karşı tercih ettiği güvenli limanlardan biri olan altın yapay zeka sektörünün de vazgeçilmezi oldu.

Yapay zeka yatırımları gelişmiş yarı iletkenlerden sunuculara ve dev veri merkezlerine kadar geniş bir teknoloji altyapısına ihtiyaç duyarken bu sistemlerde kullanılan yüksek performanslı elektronik bileşenler de altın talebini artırdı.

Elektronik sektörünün altın talebi yüzde 4 arttı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre teknoloji sektörünün altın talebi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 80,4 tona ulaştı. Elektronik sektöründe ise artış daha güçlü gerçekleşti. Yapay zeka altyapısı, gelişmiş yarı iletkenler ve yüksek performanslı elektronik bileşenlerin etkisiyle altın talebi yüzde 4 artarak 68,3 tona çıktı.

Altın neden yapay zeka için önemli?

Altın, yüksek elektrik iletkenliği, güvenilirliği ve korozyona karşı dayanıklılığı nedeniyle elektronik sektöründe uzun süredir kullanılıyor. Çip üretimi ve ısı yönetimi gibi kritik alanlarda sunduğu avantajlar, metalin gelişmiş yapay zeka donanımlarındaki önemini korumasını sağlıyor.

Dünya Altın Konseyi Kuzey Amerika Kıdemli Piyasa Stratejisti Joseph Cavatoni'ye göre şirketler normal şartlarda altın fiyatları yükseldiğinde tungsten gibi daha ucuz alternatiflere yönelebiliyor. Ancak yapay zeka teknolojilerinde şimdilik böyle bir değişim görülmüyor.

Altın pahalı ama talep fiyatlara daha az duyarlı

Altının ons fiyatı 4 bin doların üzerinde olmasına rağmen yapay zeka sektörünün talebinde belirgin bir geri çekilme yaşanmaması dikkat çekiyor. Bunun nedenlerinden biri, elektronik bileşenlerde kullanılan altın miktarının görece düşük olması. Böylece altın fiyatındaki yükseliş, yapay zeka şirketlerinin toplam maliyetleri üzerinde sınırlı etki yaratıyor.

Cavatoni, yapay zekayı fiyat duyarlılığı daha düşük ve hızla büyüyen bir alan olarak tanımlayarak, sektör genişledikçe altın kullanımının da artmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Altın fiyatlarını tek başına belirleyemez

Yapay zekanın oluşturduğu talep hızla büyüse de teknoloji sektörü toplam altın piyasasında halen sınırlı bir paya sahip. Yatırım talebi, merkez bankalarının alımları ve mücevher sektörü altın piyasasında çok daha büyük ağırlık taşıyor. Bu nedenle yapay zeka talebinin tek başına altın fiyatlarının yönünü belirlemesi beklenmiyor. Ancak sektör büyüdükçe teknoloji kaynaklı altın talebinin piyasadaki ağırlığının da artabileceği değerlendiriliyor.