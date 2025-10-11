Yapay zekâ destekli tarama ile 6 bin kaçak trafo tespit edildi

Hiz­met bölgesinde 2,5 milyon abone ve 6,5 milyon nüfusa enerji sağla­yan şirketin Genel Müdürü Yaşar Arvas, bugüne kadar ekonomiye 521 milyar TL katkı sağladıkları­nı dile getirdi. Yapay zekâ destek­li taramalarla 6 binden fazla ka­çak trafo tespit edildiğini açıkla­yan Arvas, teknolojik dönüşümün kaçakla mücadelede çarpan etki­si yarattığını belirtti. Arvas, “Uy­du görüntülerini ve hiperspektral analizleri kullanan algoritmala­rımız, 9,5 milyon dekarlık alanda çiftçilerin ‘kuru tarım’ beyanları­nı uydu verileriyle karşılaştırıyor. Bu analizlerle beyan dışı sulu ta­rım yapılan alanları belirliyor ve kaçak elektrik kullanımını nokta atışı tespit ediyoruz” dedi.

Kaçak yarı yarıya azaldı 521 milyar TL cepte kaldı

Arvas, bölgedeki kayıp-kaçak oranının 2013’te yüzde 76 iken 2024 sonunda yüzde 37’ye düş­tüğünü, şehir merkezlerinde ise ortalama yüzde 15 seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. Arvas, “Bu kapsamda bugüne kadar ekono­miye 521 milyar TL’lik katkı sağ­ladık” dedi. Arvas ayrıca, 2013’te 14,8 TWh olan enerji tüketimi­nin 2024’te 21,5 TWh’ye çıktığı­nı, kaçak oranlarının düşmesiy­le elde edilen tasarrufun ise 39,9 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

120 milyar TL’yi aşan yatırım hedefi

Devir öncesi yıllık ortalama 927 milyon TL olan yatırım tuta­rının, devir sonrası 5 milyar TL seviyesine yükseldiğini aktaran Arvas, “Son üç yılın ortalama ya­tırımı 9,7 milyar TL. 2023–2025 döneminde 65 milyar TL yatı­rım yaptık. Önümüzdeki beş yıl­da 60 milyar TL’nin üzerinde ye­ni yatırım planlıyoruz. Böylece toplam yatırım 120 milyar TL’yi aşacak” dedi.