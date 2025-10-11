Yapay zekâ destekli tarama ile 6 bin kaçak trafo tespit edildi
Dicle Elektrik, uydu analizi, ya¬pay zekâ ve uzaktan sayaç yö¬netimi gibi teknolojilerle destek-lenen süreçler sonucunda, hizmet verdiği bölgedeki kaçak elektrik oranını azalttığını açıkladı.
Hizmet bölgesinde 2,5 milyon abone ve 6,5 milyon nüfusa enerji sağlayan şirketin Genel Müdürü Yaşar Arvas, bugüne kadar ekonomiye 521 milyar TL katkı sağladıklarını dile getirdi. Yapay zekâ destekli taramalarla 6 binden fazla kaçak trafo tespit edildiğini açıklayan Arvas, teknolojik dönüşümün kaçakla mücadelede çarpan etkisi yarattığını belirtti. Arvas, “Uydu görüntülerini ve hiperspektral analizleri kullanan algoritmalarımız, 9,5 milyon dekarlık alanda çiftçilerin ‘kuru tarım’ beyanlarını uydu verileriyle karşılaştırıyor. Bu analizlerle beyan dışı sulu tarım yapılan alanları belirliyor ve kaçak elektrik kullanımını nokta atışı tespit ediyoruz” dedi.
Kaçak yarı yarıya azaldı 521 milyar TL cepte kaldı
Arvas, bölgedeki kayıp-kaçak oranının 2013’te yüzde 76 iken 2024 sonunda yüzde 37’ye düştüğünü, şehir merkezlerinde ise ortalama yüzde 15 seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. Arvas, “Bu kapsamda bugüne kadar ekonomiye 521 milyar TL’lik katkı sağladık” dedi. Arvas ayrıca, 2013’te 14,8 TWh olan enerji tüketiminin 2024’te 21,5 TWh’ye çıktığını, kaçak oranlarının düşmesiyle elde edilen tasarrufun ise 39,9 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.
120 milyar TL’yi aşan yatırım hedefi
Devir öncesi yıllık ortalama 927 milyon TL olan yatırım tutarının, devir sonrası 5 milyar TL seviyesine yükseldiğini aktaran Arvas, “Son üç yılın ortalama yatırımı 9,7 milyar TL. 2023–2025 döneminde 65 milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki beş yılda 60 milyar TL’nin üzerinde yeni yatırım planlıyoruz. Böylece toplam yatırım 120 milyar TL’yi aşacak” dedi.