Yapay zeka ile KOBİ’ler, tek tıkla e-ticareti yönetecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Özellikle pandemi döneminin tüketici alışveriş alışkanlıklarında yarattığı değişimle dünya ölçeğinde 6 trilyon doları aşan bir pazar payına ulaşan e-ticaret sektörü, Türkiye’de de hızlı yol alıyor. Türkiye’de e-ticaret hacmi 2022 rakamlarına göre 801 milyar dolarlık ekonomik değere ulaşırken, toplam ticaretteki payı yüzde 20’lere kadar çıktı.

Büyüyen e-ticaret pazarı, markaların bu alana yatırımlarını hızlandırırken, işletmelere altyapı sağlayan firmaları da yeni çözümler üretmeye yönlendiriyor. 2005 yılında üç girişimci Seyhun Özkara, Fatih Çalışkan ve Kerem Kaya tarafından kurulan IdeaSoft, KOBİ’lere e-ticaret altyapısı sağlamanın yanında sunduğu yeni ürünlerle de e-ticaretti yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. E-ticaret alanında kullanılan yapay zeka teknolojisiyle sektöre yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçlayan İdeaSoft, ‘IdeaSoft Al’ın tanıtımını Kıbrıs’taki bayi toplantısında yaptı.

Kullanıcıların zahmetsiz bir şekilde ürün, kategori, sayfa veya blog içeriği üretmeyi tek tıklama ile otomatik olarak yapabileceğini söyleyen IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, “Türkiye’de 3 milyon KOBİ’nin 350 bini internetten satış yapıyor. Biz de KOBİ’lerin herhangi ek bir teknolojiye sahip olmadan sadece kendi panellerini kullanarak yapay zeka çözümünden yararlanabilecekleri bir sistem geliştirdik” dedi.

35 milyon TL’lik yatırım planı

Teknoloji geliştikçe müşterilerinin farklı farklı çözümlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özkara, “Büyüyen KOBİ ihtiyaçlarını ve artan e-ticaret trafiğini karşılamak hem de kullanıcı deneyimini geliştirmek için biz de en güncel teknolojiyi kullanarak altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şirketimiz, sürdürülebilir altyapı ve yazılım sağlamak için en güncel teknoloji ve donanımlara yatırım yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, toplamda 35 milyon TL değerinde bir yatırım planı oluşturuldu ve bu planın büyük bir bölümü başarıyla tamamlandı” bilgisini verdi. Özkara, yatırımların teknoloji alanında yoğunlaştığını kaydederek 2024-2025 yılları boyunca, yatırım stratejilerini sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ekseninde şekilleneceğini anlattı.

Tüm satışlar tek bir yerden yönetilebilecek

Yeni geliştirdikleri bir başka ürünün de IdeaPos olduğunu açıklayan Özkara, şunları söyledi: “Ürünlerini fiziki mağazalarında da satan işletmelerin hem maliyetlerini düşürecek hem süreçlerini kolaylaştıracak, aynı zamanda e-ticaret sitesindeki stoklar ve ürünlerle de entegre fiziksel bir pos cihazı. Bu cihaz sayesinde işletmeler, fiziksel dükkanlarında yaptıkları satışları da online paneline yansıtabilecek.” Bu ürünün yazar kasa pos’a göre maliyet avantajı sunacağını söyleyen Özkara, kendi müşterilerine de ilk 3 ay pos komisyon avantajı sunacaklarını aktardı.

Kendi ticaretini yapan 35 bin firma var

Türkiye’de e-pazar yerleri dışında kendi sitesinden satış yapan 35 bin işletme olduğunu açıklayan Özkara, IdeaSoft olarak bunların 15 bin adedine hizmet verdiklerini aktardı. Pazar paylarını yüzde 50 olarak açıklayan Özkara, Türkiye genelinde 350 bayileri bulunduğunu aktararak bir ekosistem kurduklarını belirtti.

9 milyon tüketici 103 milyon adet ürün kullandı

IdeaSoft 2023 KOBİ E-ticaret Raporu açıklayan TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, e-ticarette toplam hacmin 2022 yılına göre yüzde 118 oranında artarak 15 milyar TL'yi geçtiğini bildirdi. Özkara, “IdeaSoft’un geliştirdiği e-ticaret altyapısını kullanan siteler; 2023 yılında 9 milyondan fazla tüketicinin 103 milyon adet ürün ihtiyacını karşıladı. Sektör bazında hırdavat & yapı market sektörü zirvedeki yerini korurken; bu kategoriyi mobilya, elektronik, gıda, beyaz eşya & ev aletleri ve av & kamp outdoor sektörleri takip etti” dedi.

E-ihracatta hedef %10’a ulaşmak

Günümüzde her 5 satıştan 1’inin e-ticaret yoluyla yapıldığını söyleyen ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, “KOBİ’ler ve markalar artık bu pazarı göz ardı edemiyor. 5 yıl içinde 10 milyonluk bir nüfus geliyor ve hepsi dijitalde doğdu” dedi. Türkiye e-ticaret pazarındaki 5 büyük kategoriyi yüzde31,6 moda ve aksesuar, yüzde13 elektronik ve teknoloji, yüzde6,4 kozmetik ve kişisel bakım, yüzde6,1 hizmet, yüzde5,9 turizm ve seyahat olarak sıralayan Ekmekçi, sektör için kampanya dönemlerinin önemine de işaret etti. Toplam ihracat içinde e-ihracatın payının henüz yüzde2 olduğunu aktaran Ekmekçi, Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı e-ihracat desteklerinin toplam 416 milyon TL olacağını kaydetti.