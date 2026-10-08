Yapay zekâ talebi TSMC'ye rekor gelir getirdi

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Dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte yeni bir gelir rekoruna ulaştı. Şirketin satışları piyasa beklentilerini aşarken büyümenin önümüzdeki dönemde de sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu.

TSMC'nin temmuz-eylül dönemindeki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artarak 1,49 trilyon Tayvan dolarına, yaklaşık 46,7 milyar ABD dolarına yükseldi.

Analistler üçüncü çeyrekte 1,46 trilyon Tayvan doları gelir bekliyordu. Açıklanan sonuç, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik harcamalarının çip üreticilerinin satışlarını desteklemeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Eylülde büyüme yüzde 54,6'ya ulaştı

Şirketin üçüncü çeyrek performansını belirleyen gelişmelerden biri eylül ayındaki güçlü satış artışı oldu. TSMC'nin eylül geliri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,6 artarak 511,86 milyar Tayvan dolarına ulaştı.

Ağustos ayında 514,81 milyar Tayvan doları gelir elde eden şirket, böylece son iki ayda yüksek satış hacmini korudu.

Yapay zekâ uygulamalarında kullanılan gelişmiş işlemcilere yönelik talep, özellikle yüksek performanslı çip üretim kapasitesine sahip şirketlerin büyümesinde belirleyici rol oynuyor.

Nvidia ve Apple'ın çiplerini üretiyor

TSMC'nin müşterileri arasında Nvidia ve Apple gibi küresel teknoloji devleri bulunuyor. Nvidia'nın yapay zekâ sistemlerinde kullanılan gelişmiş işlemcileri, veri merkezlerine yönelik yatırımların büyümesinden doğrudan etkilenirken Apple da yeni nesil cihazlarında yüksek performanslı ve enerji verimli çiplere ihtiyaç duyuyor.

TSMC, bu şirketlerin tasarladığı işlemcilerin üretiminde kritik bir konumda bulunuyor. Şirketin ulaştığı gelir seviyesi, yapay zekâ yatırımlarının yalnızca yazılım ve veri merkezi işletmecilerini değil, gelişmiş yarı iletken üreticilerini de büyüttüğünü ortaya koyuyor.

Ancak satışlardaki güçlü artışın şirketin kârlılığına aynı ölçüde yansıyıp yansımadığı henüz kesinleşmiş değil.

Şirketin kendi tahmini de aşıldı

TSMC, üçüncü çeyrek için daha önce 44,6 milyar ile 45,8 milyar dolar arasında gelir öngörmüştü. Yaklaşık 46,7 milyar dolarlık gerçekleşme, şirketin daha önce açıkladığı üst tahmin sınırının da üzerine çıktı.

Bu fark, yapay zekâ altyapısına yönelik talebin şirketin beklentilerinden daha güçlü seyrettiğine işaret ediyor. Bununla birlikte üretim maliyetleri, yeni fabrikalara yapılan yatırımlar ve gelişmiş çip üretimindeki kapasite artışının kâr marjları üzerindeki etkisi henüz açıklanmadı.

Asıl kritik tarih 15 Ekim

TSMC'nin üçüncü çeyreğe ilişkin ayrıntılı finansal sonuçlarını 15 Ekim 2026 Perşembe günü açıklaması bekleniyor. Şirketin yatırımcı toplantısında net kâr, faaliyet kârlılığı ve önümüzdeki döneme ilişkin gelir beklentileri öne çıkacak.

Piyasadaki analist tahminleri, üçüncü çeyrek net kârının yıllık yaklaşık yüzde 64 artarak 740,8 milyar Tayvan dolarına ulaşabileceğine işaret ediyor. Ancak bu rakam henüz açıklanmış bir şirket sonucu değil.

Yatırımcılar özellikle yapay zekâ çiplerine yönelik talebin 2027'ye taşınıp taşınmayacağını ve yeni üretim kapasitesinin büyümeye nasıl katkı sağlayacağını izleyecek. TSMC'nin açıklayacağı sonuçlar, küresel yarı iletken sektörü ve yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin önemli göstergelerden biri olacak.