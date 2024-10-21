Yapay zeka uygulaması gümrüklerde 3 milyar liralık gelir kaybını engelledi

Ticaret Bakanlığı, ülkenin uluslararası ticarette rekabetçiliğini artırmak, dış ticaret işlemlerinin en hızlı ve en kolay yapıldığı ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla tüm gümrük işlemlerinin risk analizi süzgecinden geçirildiğini açıkladı.

Balanlık yetkilileri gümrüklerde yapılan 'yapay zeka'yla risk analizi sayesinde, 9 ayda gümrüklere gelen ithal eşyada yaklaşık 3 milyar liralık vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önlendiğini açıkladı.

Risk analizi çalışmalarında yeni dönem

Bakanlıktan yapılan ve risk analizi çalışmaları sayesinde, yasa dışı ticaretin gümrüklerde tespit edilerek engellendiğine, yasal ticaretin de hızlı şekilde hedefine ulaşmasının sağlandığına işaret edilen açıklamada, son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak risk analizi çalışmalarının yeni bir boyuta taşındığı belirtildi.

Açıklamada, Veri Madenciliği Projesi'yle gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli verinin, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemelerle analiz edilerek daha riskli alanlara yoğunlaşıldığı ve kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsurların gerçek zamanlı tespit edildiği bildirilerek, böylece yasal ticaretin akışının daha da hızlandırıldığı aktarıldı.