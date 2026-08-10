Yapay zekâya 130 milyar dolarlık halk freni

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Yapay zekâ yatırımlarının yeni darboğazı çip ya da finansman maliyeti değil, veri merkezlerinin kurulacağı bölgelerde yaşayanların itirazları olmaya başladı. Bu tepki, Wall Street bankalarının kredi değerlendirmelerine kadar taşındı.

75 proje yerel itirazlarla karşılaştı

ABD’de bulut hizmetleri ve yapay zekâ kapasitesine yönelik talep, dev veri merkezi yatırımlarını beraberinde getirirken projelerin karşısına yeni bir engel çıktı.

Data Center Watch verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 130 milyar dolar değerindeki en az 75 proje yerel muhalefetle karşılaştı. Gürültü, yoğun elektrik tüketimi, su kullanımı, tesislerin çevresel etkileri ve tüketicilerin elektrik faturalarının yükselmesi ihtimali itirazların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yapay zekâ veri merkezleri yalnızca teknoloji şirketleri açısından değil, onları finanse eden bankalar için de giderek daha büyük bir yatırım alanına dönüşüyor. Ancak bir projenin ruhsat sürecinin uzaması, inşaatın gecikmesi veya tamamen durması finans kuruluşlarının milyarlarca dolarlık kaynak için üstlendiği riski artırıyor.

Virginia’da güçlü yerel muhalefetle karşılaşan büyük bir veri merkezi projesinin sona ermesi, Michigan ve Illinois’deki milyarlarca dolarlık yatırımlara yönelik itirazların devam etmesi finansman cephesindeki hassasiyeti artıran örnekler arasında gösteriliyor.

Bankalar artık halk desteğine de bakıyor

JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America gibi Wall Street’in büyük finans kuruluşları yapay zekâ veri merkezleri için milyarlarca dolarlık finansman işlemlerinde görev alıyor.

Bankaların geleneksel olarak teknik yeterlilik, çevresel koşullar, imar durumu, sigorta ve proje sahibinin kredi kalitesini incelemesi yeterli görülürken yeni dönemde listeye yerel halkın projeye yaklaşımı da eklendi.

Finans kuruluşları özellikle gerekli izinleri tamamlanmış, inşaatın önünde güçlü bir siyasi veya toplumsal engel bulunmayan projelere yöneliyor. Çünkü veri merkezi kredilerinde hazırlık süreci inşaattan yaklaşık bir yıl önce başlayabiliyor ve proje boyunca finansman koşullarının karşılanıp karşılanmadığı sürekli takip ediliyor.

Bu nedenle aylar süren hazırlığın ardından yerel itiraz nedeniyle geciken bir yatırım, yalnızca teknoloji şirketinin değil, kredi sağlayan bankanın da zaman ve kaynak kaybetmesine neden olabiliyor.

Bazı finansman anlaşmalarında yeni inşaat için kredi kullanımının bütün izinlerin ve kiralama sözleşmelerinin tamamlanmasına bağlanması da bankaların riske karşı daha sıkı güvence aradığını gösteriyor.

Trilyon dolarlık yapay zekâ yarışı yeni engelle karşılaştı

Yerel tepkinin büyümesi, sektörün yatırım iştahının son derece yüksek olduğu bir döneme denk geliyor. Goldman Sachs tahminlerine göre büyük teknoloji şirketlerinin 2030’a kadar yapay zekâ altyapısına 6 trilyon doların üzerinde kaynak ayırması bekleniyor.

S&P Global ise yalnızca ABD’de veri merkezi inşaatlarına 2025-2028 döneminde çeyrek başına ortalama 70 milyar doların üzerinde harcama yapılacağını öngörüyor.

Üstelik elektrik altyapısı şimdiden sektörün en büyük darboğazlarından biri haline geliyor. Goldman Sachs Research, ABD’de veri merkezlerinin elektrik talebinin 2025’teki 31 gigavattan 2027’de 66 gigavata çıkarak iki yılda iki kattan fazla artabileceğini hesaplıyor.

Yapay zekâ veri merkezleri için elektriğe erişim, uygun arazi ve sermaye bulmak artık tek başına yeterli görünmüyor. Projenin kurulacağı bölgede yaşayanların desteğini almak da yatırımın hayata geçip geçmeyeceğini belirleyen unsurlardan biri haline geliyor.

Bu tablo teknoloji devlerinin önündeki maliyet hesabını da değiştiriyor. Yapay zekâ yarışı trilyonlarca dolarlık yatırımlarla hızlanırken, bundan sonraki mücadele yalnızca daha güçlü çiplere veya daha büyük veri merkezlerine sahip olmak için değil, bu tesisleri nerede ve hangi koşullarda kurabileceğini belirlemek için de verilecek.