Yapı Kredi, yurtdışında 10 milyar doların üzerinde tahvil ihracı kararı aldı

Banka tarafından KAP’a yapılan açıklamalara göre ihraçların 3 milyar dolara kadar olan kısmı yeşil tahvillerden, 7 milyar dolara kadar olan kısmı ise MTN programı kapsamında ihraç edilecek tahvillerden oluşacak.

Banka ayrıca 250 milyon euroya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edebilecek. Yeşil tahvil ihraçlarından 1.5 milyar dolara kadar olan kısmı, MTN programının ise 2 milyar dolara kadar olan kısmı özkanyak hesaplamasına dahil edilebilir türde tahvilden oluşabilecek. İhraçlar söz konusu tutarların muadili başka döviz veya TL olarak yapılabilecek