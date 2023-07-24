Yapı Kredi'nin ikinci çeyrek kârı 11,5 milyar liraya geriledi

Bankanın bu sabah KAP'a açıkladığı konsolide olmayan ikinci çeyrek bilançosuna göre ikinci çeyrekte net faiz gelirleri yüzde 51 azalarak 7.6 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün, ikinci yarı ve sonrası mevduat-kredi faiz makasından dolayı zarar yazmaya başlaması ve kârın da geçen senenin altında kalması bekleniyordu.

Kredilerde haziran sonunda, geçen yıl sonuna göre yüzde 20 artışla 727.8 milyar TL büyüklüğe ulaşan Yapı Kredi'nin aktif toplamı da 1.38 trilyon liraya çıktı.

Komisyon geliri ikiye katlandı

Bankanın net ücret komisyon gelirleri yüzde 106 artışla 6.6 milyar lira, ticari kârı da beş kat artışla 13.9 milyar lira oldu.

Banka ayrıca KAP'a yolladığı ve piyasa koşullarına göre güncellediği 2023 hedeflerine göre, daha önce yüzde 60'tan fazla beklenen komisyon geliri artışı beklentisini yüzde 90'dan fazla olarak revize etti.

TL kredi artış beklentisi yüzde 40'tan az olarak korurken, daha önce yüksek 20'li seviyeler olan özkaynak kârlılığı hedefini de yüzde 30'un üzerine yukarı güncelledi.