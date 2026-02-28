Yaptırımlara rağmen dikkat çeken tablo: AB’den Rusya’ya 188 milyar dolarlık yatırım

Rusya’ya yönelik yaptırımlar sürerken, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen yatırım verileri dikkat çekti. RIA Novosti’nin ulusal istatistik kurumlarına dayandırdığı habere göre, 2024 yılında AB ülkeleri Rusya ekonomisine toplam 188 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Zirvede Kıbrıs var

Verilere göre Rusya’ya en fazla yatırım yapan AB ülkesi Kıbrıs oldu. Kıbrıs merkezli şirketlerin toplam yatırımı 101,6 milyar dolara ulaştı. Almanya 19,3 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, Hollanda 15,3 milyar dolarla üçüncü oldu.

Fransa, İtalya ve Avusturya da listede

Fransa’nın yatırımı 15,1 milyar dolar, İtalya’nın 13 milyar dolar ve Avusturya’nın 9 milyar dolar olarak açıklandı. Lüksemburg 7,5 milyar dolarlık yatırım yaparken, Macaristan 1 milyar doların üzerinde katkı sağladı.

Dondurulan Rus varlıkları 210 milyar Euro

Öte yandan Avrupa Komisyonu verilerine göre AB ülkeleri, Rusya Merkez Bankası’na ait 210 milyar Euro'luk varlığı dondurmuş durumda. Bunun 180 milyar Euro'su Belçika’da, yaklaşık 20 milyar Euro'su Fransa’da bulunuyor. Kalan tutar ise Almanya ve Lüksemburg arasında paylaşılıyor.

Yaptırımların devam ettiği bir dönemde ortaya çıkan yatırım rakamları, AB-Rusya ekonomik ilişkilerinin karmaşık yapısını bir kez daha gündeme taşıdı.