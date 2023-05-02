Yarın açıklanacak enflasyon yüzde 45'lerin altında gelebilir

A Para televizyonunda katıldığı programda Nebati, "Öncü göstergeler, yarın açıklanacak enflasyonun %50'nin oldukça altına ineceğini, %45'lerin altında olabileceği savını güçlendiriyor" dedi.

Nebati, mevsimsel olarak gıda fiyatlarının da önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını öngördüklerini ifade etti.

Yarın açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Nisan ayında gıda ve hizmet fiyatları öncülüğünde aylık %2.6 artışla seçimlerden önce yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise %44'e gerilemesi bekleniyor.

"Kimse oyuna gelmesin"

Nebati faizlerle ilgili bir soru üzerine de bankaların, toplumun faiz artırımı beklentisinin olmadığını kaydetti.

Seçimden sonrası için döviz kuru ile ilgili bir soru üzerine de Nebati, kimsenin oyuna gelmemesi gerektiğini belirterek, "Şu anda oluşan bu hava ile bazen ikili fiyatlar oluşabiliyor, seçimden sonra atılan adımlarla ikili fiyat mekanizmasının bittiği görülecek" diye konuştu.