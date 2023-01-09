Yarıyıl tatili için yurt içi ve yurt dışı rotaları belli oldu

Kapadokya, eğitim döneminin yorgunluğunu atmak ve güzel anılar paylaşmak için ideal bir gezi rotası sunuyor. Yer altı mağaraları, Peri Bacaları, gün batımı manzaralarıyla Kapadokya’da balon gezisi, Saç Müzesi, çömlek ustalarından çömlek yapımı dersleri gibi çocukları heyecanlandıracak ve yetişkinlere de hitap edebilecek birçok aktivite seçeneği var.

İstanbul’a yakınlığıyla kısa süreli kaçamaklar için ideal bir rota olan Sapanca, yarıyıl tatilinde gerçek anlamda dinlenmek isteyen ailelere doğayla iç içe bir tatil olanağı sunuyor.

Göl ve çevresindeki ormanlık alanlar, birçok konaklama seçeneği ve mesire yerleriyle Sapanca’da şehrin gürültüsünden uzak, temiz havada sakin bir yarıyıl tatili geçirmek mümkün.

Karabük Safranbolu, özenle korunan Osmanlı mimarisi örneği evleri ve uygun konaklama alternatifleriyle yarıyıl tatili için konforlu ve ekonomik bir seçim.

Yarıyıl tatilinde kalabalık şehirden Anadolu ilçesinin tarih dolu atmosferine geçmek, hem çocuklara hem de ebeveynlere nefes aldıracak.

Safranbolu, yemekleri, tarihi çarşıları, meşhur safranı ve hediyelik eşya seçenekleriyle aile tatili yapılabilecek yurt içi rotaları arasında öne çıkıyor.

Seferihisar ise İzmir şehir merkezine yakınlığıyla İzmir gezisinin de eklenebileceği bir yarıyıl tatili planı için güzel bir seçenek. Sakin şehir unvanına sahip, sessizliği ve huzuruyla şehirden kaçmak isteyen ailelerin tercihi Seferihisar’ın Sığacık beldesi, hem çocuklar hem yetişkinler için dinlenme olanağı sunuyor.

Zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu gibi doğal ürünler, tezgâhlarda satılan hediyeliklerle Ege’nin ruhunu Seferihisar’da kışın da yaşamak mümkün.

Balkanlar'da yurt dışı tatili için 3 alternatif

Karayoluyla da kolayca ulaşılabilen Selanik ise komşu ülke Yunanistan’da yarıyıl tatili için ideal bir rota alternatifi.

Selanik, çocuklara farklı bir kültürle tanışma olanağı sunarken tavernaları, kiliseleri, kordonu, kuleleriyle eğlence ve kültürün iç içe geçtiği bir yarıyıl tatili vadediyor.

Selanik’te bulunan Atatürk Evi’ni gezerken çocuklar Atatürk’ü daha yakından tanıyabilecek.

Ortasından geçen ırmağıyla, Baş Çarşı, camiler, kiliseler ve sinagogların bir arada yer aldığı, Balkanlar'ın özgün ve tarih kokan kentlerinden Saraybosna, yarıyıl tatilinde tercih edilebilecek gerçek bir kültür rotası.

Aynı zamanda kentin yakınında bulunan kış turizmi merkezi Bjelasnica da kayak tutkunları için güzel bir seçenek sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz girişin mümkün olduğu Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, aynı zamanda zengin mutfağıyla da ailelere tatil fırsatı sunuyor.

Balkanların en renkli rotalardan biri olan Sırbistan, vizesiz olmasıyla da ailelere yarıyıl tatili için ideal bir alternatif sunuyor.

Belgrad’da çocuklarla gezilecek ve keşfedilecek çok sayıda yer var. Belgrad Hayvanat Bahçesi’nin yanı sıra kentte yer alan çoğu park, çocuklar için adeta bir oyun alanı şeklinde tasarlanmış. Şehrin en çok gezilen yerlerinden biri de Nikola Tesla Müzesi.