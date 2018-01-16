YASED üyeleri bakanlarla bir araya geldi

16 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) - Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri, Maliye Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bir araya geldi.

Toplantının ev sahipliğini yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin yabancı sermaye için, yabancı sermayenin de Türkiye için çok kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye’nin, dünyanın en iddialı teşvik programına sahip olduğunu dile getiren Zeybekci, “Eğer değilsek bile sizden öneri bekliyoruz. Sizin önerileriniz doğrultusunda en iddialı program haline getirebiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin yabancı sermayeyi yerli sermayeden ayırmadığını hatta daha çok sevdiğini kaydeden Nihat Zeybekci, iddialı hedefleri bulunan Türkiye’nin aynı zamanda çok önemli fırsatları da barındırdığını, dünyanın hiçbir ülkesinin 10 yılda iki kat büyümeyi ve enerji tüketimini iki katına çıkarmayı hedeflemediğini ifade etti.

“Yüksek teknolojili yerli üretime odaklandık”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yabancı sermayenin yatırım için güvenli ülke aradığını, Türkiye’nin de yatırım için son derece uygun bir ülke olduğunu belirtti. Bu kapsamda yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik politikalar izlediklerini ifade eden Özlü, bakanlık olarak da ileri teknolojili yerli üretime odaklandıklarını aktardı. 2018’in teknolojide atılım yılı olacağının altını çizen Faruk Özlü, artık 2002 yılından bu yana Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma yaptıkları yatırımın meyvelerinin alınmaya başlanacağını bildirdi. Özlü, 2018’de 773 olan Ar-Ge merkezi sayısını 1000’e, 136 olan tasarım merkezi sayısını ise 250’ye çıkaracakları bilgisini verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı kısa konuşmada, YASED üyeleriyle sürekli bir araya geldiklerini ve taleplerin önemli bir kısmını hayata geçirdiklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Türkiye’de gerek yabancı sermaye için gerekse Türk şirketleri için ticaretin önündeki engellerin büyük oranda kaldırıldığını vurguladı. Mart ayından itibaren limanlarda tek pencere sistemine geçileceğini ve kağıt ortamında işlemlerin kaldırılacağı bilgisini veren Çiftçi, yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasına KOBİ’lerin de dahil edileceğini dile getirdi.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan YASED Başkanı Ahmet Erdem, 2017 yılının küresel piyasaların beklentisi doğrultusunda geçtiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılındaki büyüme performansıyla, şoklara karşı dirençli olduğunu gösterdiğini dile getiren Erdem, hükümetin teşvik ve destek politikalarının da bunda etkili olduğunu aktardı.

Ortak hedeflerin temelinde yatırım ortamının iyileştirilmesi olduğunu anlatan Ahmet Erdem, ithal ikame yerine küresel ihracat yapmanın amaçlanmasının önemine işaret etti. Ar-Ge destekleri, Gümrük Birliğinin revizyonu ve Türkiye’nin bölgesel güç haline gelmesi hedefinin de önemine değinen Erdem, yatırım ortamının iyileştirilmesinin ise süreklilik arz eden bir olduğu olduğunu anlattı.

Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından zorunlu olarak uygulanmaya başlayan OHAL’e duyulan ihtiyacın ortadan kalkmasının endişeleri de yok edeceğini vurgulayan Erdem, daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.