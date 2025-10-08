Yatırım fonlarında Türkiye global trendi aştı

Nurdoğan A. ERGÜN

Yönettiği varlık büyüklüğü 1.25 trilyon TL’ye ulaşan Ak Portföy, 25’inci yılını kutluyor. İkinci 25 yıla yeni ürünlerle girmeyi hedefleyen şirketin portföyünde, 1.2 milyon yatırımcı bulunuyor.

Şirketin 25’inci yıl etkinliğinde konuşan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, küresel ve yerel ölçekte yatırım fonları piyasasının hızlı büyüdüğüne işaret etti. Ersarı’nın ifadelerine göre, küresel varlık yönetimi sektörü, son 15 yılda kaydettiği güçlü büyüme ile dikkat çekerken, bu ivme Türkiye sermaye piyasalarına da rekor düzeyde yansıyor. Özellikle son bir yılda 15 trilyon dolar artarak 147 trilyon dolara ulaşan küresel sektörün toplam varlık büyüklüğü, Türkiye’deki yatırım fonlarının ve portföy yönetim şirketlerinin de tarihi bir büyüme yakalamasına olanak sağladı.

Ersarı, “Küresel ölçekte teknolojiye yatırım yapan ve ürün-hizmet çeşitliliği sunan şirketler bu büyümenin lokomotifi olurken, Türkiye’de de benzer bir tablo gözlemleniyor. Bugün yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 7.4 trilyon liraya ulaştı. Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü ise 11 milyar liraya yaklaştı. Son beş yıllık süreçte, yönetilen toplam varlık büyüklüğü dolar bazında tam 5.6 kat artarak 257 milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde yatırım fonları ise dolar bazında 9 kat büyüyerek 178 milyar liraya ulaştı” dedi. Bu büyümenin sadece hacimle sınırlı kalmadığını dile getiren Ersarı, “Aynı dönemde, yatırım fonlarına yatırım yapan bireysel yatırımcı sayısı da yaklaşık 2 katına çıkarak 5.6 milyona ulaştı. 5 yıl önce her bir yatırımcı hesabında ortalama yaklaşık bir adet yatırım fonu bulundururken bugün her yatırımcımızın portföyünde ortalama yaklaşık 2 farklı yatırım fonu yer almakta. Bu gelişmenin yanında yatırım fonlarına yatırım yapan tüzel müşteri sayısı da son 5 yıllık dönemde yaklaşık 2 katına çıktı” dedi.

2025 tarihi rekorla kapatılabilir

“Sigorta şirketleri, vakıflar ve holdinglerin yanı sıra teşvik alan kurumların da teknoloji odaklı firmalara, girişim sermayesi fonlarına ve sürdürülebilirlik temalı fonları tercih ederek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyorlar” diyen Ersarı, bu gelişmelerle birlikte sektörün yönettiği varlık büyüklüğünün yıl sonunda toplam 12 trilyon liranın üzerinde bir noktaya geleceğini öngördü. Ersarı, “Böylece sektörümüz 2025 yılını hem fon büyüklüğü hem de yatırımcı tabanı açısından tarihi seviyelerde kapatmaya hazırlanıyor” diye konuştu.

Bu resmin ortaya çıkabilmesinde Ak Portföy’ün büyük katkı sağladığını söyleyen Mehmet Ali Ersarı, “Kurumumuz bugün 30 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile ülkemizin en büyük özel portföy yönetim şirketleri şirketi olarak aslında bir yandan da dünyanın en büyük 400 portföy yönetim şirketi arasında yer almakta. Bugün yönettiğimiz 200’ün üzerinde fonla ülkemizin yatırım yapımının gelişiminde ve yatırım kültürünün dönüşümünde öncü rolümüzü sürdürüyoruz” dedi.

1.25 trilyon TL’lik varlık büyüklüğüne ulaştı

25’inci yılında yönettiği varlık büyüklüğünü 1.25 trilyon TL’ye ulaştırırken aynı zamanda 1 trilyon TL eşiğini aşan ilk özel portföy yönetim şirketi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mehmet Ali Ersarı, “Türkiye’nin yatırım evrenin gelişiminde ve yatırım kültürünün dönüşümünde öncü rolümüzü sürdürüyoruz.

World Finance tarafından yedinci kez üst üste ‘Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi’ seçilmemiz de bunun önemli bir göstergesi” dedi. Bugün sektörde ilklere imza atan bir kurum haline geldiklerini söyleyen Ersarı, şunları söyledi: “Sektör liderliğimiz, yatırımcı ihtiyaçlarını öngörerek geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle pazarı büyütmeye odaklanmamızdan kaynaklanıyor.

Ak Portföy olarak biz, her zaman yatırımcılarımızı merkeze alan, değişen dünyanın ihtiyaçlarını öngörebilen ve buna hızla uyum sağlayan bir stratejiyle ilerliyoruz. Küresel ve sektörel dönüşümleri yakından izlerken yatırımcılarımızı dikkatle dinliyor, edindiğimiz iç görüleri ürün ve hizmetlere dönüştürüyoruz. Bu kapsamda, teknolojik yenilikleri iş modelimizin odağına alarak dijital dönüşüm yolculuğumuzu sürdürüyor, dünyadaki en ileri yatırım uygulamalarını, en iyi teknoloji çözümleriyle birleştirerek geniş kitlelere ulaştırıyoruz.”

Üretken yapay zeka yakından takip ediliyor

Yapay zekanın sektörde oynayacağı kritik rolün altını çizen Ersarı, sözlerine şöyle devam etti: “Hali hazırda kullandığımız altyapı ve algoritmalar bize, piyasa hareketlerini anlık takip etme, karmaşık veri kümelerini hızla değerlendirme, operasyonel süreçleri yönetme ve karar destek sistemi sağlama konusunda yardımcı oluyor. Ancak biz bunun da ötesine bakıyoruz. Üretken yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu teknolojilerden daha fazla yararlanmak için çalışıyoruz. Teknoloji ile insan uzmanlığının buluştuğu, yenilikçi ürün ve hizmetlerle zenginleşen ve sürdürülebilir bir anlayışla şekillenen bu vizyon, Ak Portföy olarak 25 yıllık başarı hikayemizi 2050 ufkuna taşıyacak yol haritası.”