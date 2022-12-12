Yatırım fonlarının büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı

Takasbank Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölümü Direktörü Emre Koçbey, "Takasbank tarafından yayınlanan Kurumsal Yatırımcı Portföy İstatistikleri’ne göre, 8 Aralık itibarıyla yatırım fonu dünyasının toplam büyüklüğü 1,1 Trilyon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılsonu itibarı ile 548 milyar TL olan fon dünyası toplam büyüklüğü, yeni yatırımcı girişleri ve fon varlıklarının değer artışı ile birlikte yılbaşından bu yana yüzde 100 gelişim göstermiştir.

Fonların yatırım yaptığı varlık dağılımlarına bakıldığında, 205 milyar TL’lik tutar ve yüzde 19’luk pay ile 'Hisse Senedi' ilk sırada yer almaktadır” dedi. Son dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasası’na bireysel yatırımcılar tarafından gösterilen ilginin bir benzerinin, yatırım fonlarının dâhil olduğu kurumsal yatırımcılar tarafında da yaşandığına işaret eden Koçbey, “Fonlar tarafından hisse senetlerine yapılan yatırım tutarı 2021 sonu itibarıyla 66 milyar TL olup, yılbaşından bu yana 3 kat büyüme gerçekleştiği görülmektedir” ifadesini kullandı. 2003'ten bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) saklayıcı sıfatıyla hizmet veren Takasbank verilerine göre BES'te toplanan fon tutarı 410 milyar TL’ye, katılımcı sayısı ise 14,5 milyon kişiye ulaştı.