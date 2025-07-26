Yatırım mallarında kapasite dibi gördü

Temmuz ayında imalat sa­nayinde kapasite geriler­ken, reel kesim güveni hafif toparlandı. Merkez Banka­sı’nın yayınladığı verilere göre, Temmuz 2025’te imalat sanayi kapasite kullanım oranı (mev­sim etkilerinden arındırılmış) 0,3 puan azalarak yüzde 74,1’i gördü. Bu oran Ağustos 2020’den (yüzde 73) sonraki en düşük ka­pasite kullanım oranı olarak ka­yıtlara geçti.

Arındırılmamış verilerle imalat sanayinde en yüksek kapasite kullanımı yüzde 85,2 ile tütün sektöründe, en düşük kapasite kullanı­mı ise yüzde 65,7 ile ma­kine ve ekipman sektö­ründe oluştu. Makine ve ekipman imalatındaki bu oran pandemi dönemi olan Temmuz 2020’deki yüzde 64,1’lik düzeyden sonraki en düşük kapasite kullanımı olarak kaydedildi.

Mal grupları özelinde ince­lendiğinde yatırım malları ima­latında kapasite kullanımı bu ay yüzde 71,1’e düştü. Bu oran Tem­muz 2021’deki yüzde 70,2’lik dü­zeyden sonraki en düşük kapasi­te kullanımına işaret etti.

Sanayici 'bekle gör' pozisyonunda

İmalat kapasitelerindeki bu düşüş şaşırtıcı değil. Merkez Bankası’nın iktisadi yönelim is­tatistikleri ve reel kesim güven endeksi anket sonuçlarına bakıl­dığında 'Temmuz 2025 itibarıyla geçen 12 aylık döneme kıyasla ge­lecek 12 aylık dönemde sabit ser­maye yatırımı artacak' diyenlerin oranı son beş yılın en düşük se­viyelerinde seyrediyor. Buna gö­re, geçmiş 12 aya kıyasla, gelecek 12 ayda, sabit sermaye yatırım harcamasında artış bekleyen­lerin oranı yüzde 20,1 oldu. Bu oran geçen mayıs ayındaki yüzde 19,8’lik seviyenin ardından Eylül 2020’den (yüzde 18,4) beri en dü­şük düzey olarak kaydedildi.

Yatırımlarda artış bekleyenle­rin oranı geçen ay da yüzde 20,2 ile yine son beş yılın en düşük se­viyelerindeydi. Temmuzda ya­tırımlarda azalış bekleyenlerin oranı da 1 puan düşerek yüzde 14,1’e geriledi. 'Yatırımlar sabit kalacak' diyenler yüzde 65,8 ile Şubat 2020’den (yüzde 65,9) bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Buna göre reel sektör ağırlıkla “bekle gör” pozisyonunda.

Reel kesim faiz indirimine ısınıyor

2025 yılı Temmuz ayında mevsimsel­likten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir ön­ceki aya göre 0,5 puan artarak 98,9 seviyesi­ne yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde TL kredi faiz oran­larında artış bekleyenlerin oranı temmuz­da 5,7 puan azaldı ve yüzde 9,7’ye düştü. Fa­izde düşüş bek­leyenlerin oranı 10,5 puan artarak yüzde 38,6’ya çıktı. Mart ayında faizde düşüş bekleyenlerin oranı yüzde 53,8’e kadar yükselmişti.

Dalgakıran: Rekabet gücümüzü kaybettik

Makine ve ekipman sektörünün en düşük kapasite düzeyine inmesini DÜNYA’ya değerlendiren Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bu sefer geçmişteki durumlara benzemiyor. Türkiye, dünya rekabet gücü endeksinde aşağı düştü. Uzak Doğu, Çin rekabet gücünü yukarı taşırken, biz aşağı indik. Beş yıl önceki durumdan daha kötü olduğumuz konu rekabet gücümüzün düşmesi” dedi. Dalgakıran, yatırım beklentilerindeki zayıflığa ilişkin ise, “Bu rekabet gücü ile sanayici rekabet edemeyeceğini görüyor. Çoğu üretici bu rekabet gücü verilerini bilmediği için bekleme pozisyonunda. Enflasyonun düşmesi için acı reçetenin faturası sanayiciye kesiliyor. Yatırım düşünmek ihracatçı firmalar için çok normal değil” diye konuştu