  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Yatırım teşvik belgeli ithalatta düzenleme
Takip Et

Yatırım teşvik belgeli ithalatta düzenleme

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

“İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak. Düzenleme, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar, 1 Ocak’tan önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacak.

Dış ticarette 110,2 milyar dolarlık açık

Ithalat Haberleri

Dış ticarette 110,2 milyar dolarlık açık
Bu konularda ilginizi çekebilir
ithalat