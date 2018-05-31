Yatırım teşvik belgesi işlemlerinde elektronik dönem

31 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanlığının "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yatırımcıdan istenecek bilgileri Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla yatırımcı adına bildirmek üzere yetkilendirilen kullanıcılar, nitelikli elektronik sertifikaya sahip olacak.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar E-TUYS için kullanılabilecek.

Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerle Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğününe başvurulması gerekecek.

Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlı olacak.

Kaynak: AA