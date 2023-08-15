Yatırım toplantısından 'kısa ve orta vadeli' eylem planı çıktı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda çok sayıda bakan, bürokrat ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketini yapısal reform çalışmaları kapsamında ekim ayında Meclis'in gündemine sunmayı planladıklarını söyledi.

Toplantıda ülkenin yatırım ikliminin geliştirilmesi adımlarını istişare ettiklerini, düzenlemeyi kısa vade ve orta vade şeklinde ayırdıklarını belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti: "Yapılacak çalışmaları da yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler ve teknik çalışmalar ve süreç iyileştirici çalışmalar başlığı altında toparlayacağız. Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda komitelerimizi çalıştırarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Arkadaşlarımız titiz bir çalışma yapacaklar. Meclisimiz açılmadan önce eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak."

Yeni toplantı üç ay sonra

Cumhurbaşkanı yardımcısı, yeni toplantıyı altı ay yerine üç ay sorna yapacaklarını belirterek "Hem eylem planımızı hem de geleceğe dönük çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Finansama erişim gündeme geldi

Yılmaz, şöyle devam etti: "Finansmana erişim konusu toplantımızda öne çıkan başlıklarından. Sanayi alanlarımızın genişletilmesi konusunda mutabakat oluştu. Katma değeri yüksek ihracat için AR-GE'ye ağırlık verilecek. Çalışma mevzuatında yeni düzenlemeler konusunda Çalışma Bakanlığımızın kısa ve orta vadeli çalışmaları ele alması söz konusu. 20 yılda 255 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Yeşil dönüşümün hızlandırılması diğer önemli başlıklardan biriydi."