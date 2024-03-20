Yatırımcının gözü Fed'de: Altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart'ta gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları yatay seyrederken, yatırımcılar bu yılki faiz artırımlarının zamanlamasına yönelik ipuçları için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısını bekliyor. Altının ons fiyatı sınırlı değişim gösterdi. Gram altın ise dolar/TL'deki yükselişle artış gösterdi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL? İşte 20 Mart 2024 güncel altın fiyatları...
Yatırımcılar bu yılki faiz artırımlarının zamanlamasına yönelik ipuçları için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı sınırlı değişim göstererek 2 bin 157,13 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, yeni günde 2 bin 246,20 lira seviyesinde bulunuyor.
ABD Merkez Bankası'nın bugün para politikasında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.494,88 lira
Çeyrek altın 3.672,53 lira
Yarım altın 7.345,06 lira
Cumhuriyet altını 14.645 lira
Gremse altın 42.095,00 liradan satılıyor.