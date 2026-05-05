Yatırımın Geleceği Sanal Portföy Yarışması başlıyor: Gençler için yarışma, eğitim, staj bir arada

Bulls Yatırım, üniver­site öğrencilerinin fi­nansal okuryazarlığı­nı artırmak ve sermaye piya­salarına ilgisini desteklemek amacıyla “Bulls Yatırım Sa­nal Portföy Yarışması” düzen­liyor. Üniversite öğrencileri­ne özel olarak hazırlanan ya­rışmada, katılımcılar 100 Bin TL’lik sanal portföylerini yö­netecek, başarılı performans gösterenler ise teknoloji ürünlerinden seyahat çekleri­ne kadar birçok ödül kazanma fırsatı elde edecek. Başvuru­lar 4 Mayıs 2026 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında alı­nacak. Yarışma ise 2 Haziran 2026 – 28 Ağustos 2026 tarih­leri arasında Bulls Trader mo­bil uygulaması üzerinden ger­çekleştirilecek. Sonuçlar ve ödül töreni 30 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

100 bin TL sanal bakiye

Yarışmacılara başlangıç­ta 100 bin TL sanal bakiye ta­nımlanacak. Katılımcılar, yal­nızca Borsa İstanbul Pay Pi­yasası’nda işlem yaparak portföylerini yönetecek. Ya­rışma altyapısı Matriks siste­mi üzerinden yürütülecek. Üç ay sürecek organizasyonda, aylık bazda en yüksek yüzde­sel getiriyi sağlayan ilk 10 ka­tılımcı ödüllendirilecek. Ya­rışma sonunda toplam port­föy büyüklüğünde en yüksek getiriyi sağlayan ilk 10 kişi ise ödüllerin sahibi olacak. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Baş­kan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, yarışmaya iliş­kin değerlendirmesinde genç­lerin finansal bilinç kazanma­sının büyük önem taşıdığı­nı belirterek, şunları söyledi: “Haziran ayı sonunda kam­püsler kapanıyor ve biz sean­sımızı açıyoruz. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin finansal okuryazarlık seviye­sini artırmak, onları sermaye piyasalarıyla tanıştırmak ve yatırım kültürünü erken yaş­ta kazandırmak istiyoruz. Bu yarışmayı yalnızca bir reka­bet ortamı değil, aynı zaman­da öğretici ve hem de pratiğini yapabilecekleri bir deneyim olarak görüyoruz. Tüm üni­versite öğrencilerimizi Yatı­rımın Geleceği Bulls Yatırım Sanal Portföy Yarışması’na katılmaya davet ediyoruz.”

İlk ders 2 Haziran’da başlıyor

Barışık, yarışma için kap­samlı bir yapı oluşturdukları­nı vurgulayarak, “Mentorle­rimiz Ekonomist Saadet Bü­yük ile Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Se­ver. Ayrıca Bulls Genç Yatı­rımcı Akademisi kapsamında her hafta pazartesi akşamla­rı online eğitimler düzenle­yeceğiz. Yarışma, 2 Haziran akşamı gerçekleştirilecek ilk online ders ile başlayacak. Mentör buluşmaları ve so­ru-cevap toplantılarının yanı sıra, sektör profesyonelleri­ni de öğrencilerimizle bir ara­ya getireceğiz. Bulls Yatırım uzmanları ve alanında de­neyimli isimlerin katılımıy­la proje, yarışmanın ötesine geçerek kapsamlı bir finan­sal eğitim platformuna dö­nüşecek. Üniversite ziyaret­leri ve öğrenci buluşmalarıy­la da gençlerimize doğrudan temas etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hem ödül hem staj imkanı

Yarışmaya; 18 yaşını doldurmuş ön lisans veya lisans öğrencileri ve 2026 yılında üniversiteden mezun olan gençler başvuru yapabilecek. Bulls Yatırım müşterisi olma şartı aranmayacak. Aylık ödüller arasında; ayın birincisi: AirPods Max 2, ayın ikincisi: Apple Watch Series 11, ayın üçüncüsü: Yurt içi uçak bileti, dördüncü ile onuncu arasındaki kişilere Decathlon hediye çekleri olacak. Final ödülleri arasında ise: birincilik ödülü: iPhone 17 Pro 256 GB, ikincilik ödülü: MacBook Air 13 inç, üçüncülük ödülü: Sony PlayStation 5 Pro, dördüncülük ödülü: 50.000 TL’lik tatil çeki, beşincilik ödülü: iPad Air, altıncı ile onuncu arasındaki kişilere de Decathlon hediye çekleri verilecek. Yarışma sonunda ilk 10’a giren üniversite öğrencilerine ayrıca Bulls Yatırım bünyesinde staj imkânı sağlanacak. İlk 10 kişi asil, sonraki 10 kişi ise yedek aday olarak belirlenecek. Staj hakkı kazanan öğrenciler, 31 Aralık 2027 tarihine kadar bu fırsattan yararlanabilecek.