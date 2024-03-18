Yatırımlar 8,27 milyar liraya ulaştı

Ziya İPEK

Çukurova Kalkınma Ajansı, 2024-2026 yıllarını kapsayan dönemde, 3 yeni sonuç odaklı program yürütecek. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, bölgede yaklaşık 17 yıldır teklif çağrısı yöntemiyle uyguladıkları destek programları kapsamında 906 projeye yaklaşık 4,43 milyar lira tutarında mali destek sağlandığını, yararlanıcıların katkısı ve eş finansmanla birlikte Adana ve Mersin’de toplam yatırım büyüklüğünün 8,27 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

2024’te 3 yeni sonuç odaklı program başlatıldı

Duran, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ulusal düzeyde belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde bölgesel öncelikleri dikkate alarak uyguladığı program, proje ve faaliyetler ile bölgesel rekabet gücünün artırılmasını, yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesini, üretim ve ihracattan elde edilen katma değerin yükseltilmesini ve yatırım ortamının iyileştirilmesini sağladığını kaydetti. Ahmet Rifat Duran, 2024 Ocak ayında Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm, İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Artırılması ile Dirençli ve Gelişen Kırsal Alanlar sonuç odaklı 3 yeni programa başladıklarına vurgu yaptı.

Duran, Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı ile Çukurova Bölgesi’nde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, sanayi üretimi ile temiz enerji temiz teknoloji alanlarındaki potansiyelin değerlendirilerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğin güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Duran, 2024 yılından itibaren yürütülecek İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Artırılması Sonuç Odaklı Programı’nın, imalat sanayinde kurumsallaşma, Ar-Ge, yenilik ve verimlilik uygulamalarını destekleyerek katma değerli ürün ihracatının artırılmasını amaçladığına dikkat çekti.

Dirençli ve Gelişen Kırsal Alanlar Sonuç Odaklı Programı’nın ise bölgenin kırsal alanlarının ekonomik, ekolojik ve kültürel bağlamda ele alınarak mevcut potansiyelin değerlendirilmesini ve kırsalda yaşam standartlarının iyileştirilmesini hedeflediğini vurgulayan Duran, program kapsamında öncelikle bölge kırsalının mevcut potansiyeli ile yatırım fırsatlarının ortaya konulmasına yönelik analiz çalışmalarının yürütüleceğini, ardından kırsalda ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı faaliyetler yapılacağını ve projeler geliştirileceğini söyledi.

Ajanstan deprem çalışmaları

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın deprem bölgesinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı’nı hayata geçirdiklerini ifade eden Duran, Adana’da uygulanan 4 projeye toplam 53,5 milyon TL destek sağlandığını anımsattı. Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında 13 işletmenin projesine yaklaşık 20 milyon lira tutarında kredi desteği sağlandığını kaydeden Duran, “Ajansımızın Genç Girişimci Destek Programı kapsamında ise 11 teknoloji girişimcisine yaklaşık 5 milyon TL mali destek sağlanmıştır” dedi.

Çukurova Bölge Planı tamamlandı

2024-2028 dönemine ilişkin hazırlanan Çukurova Bölge Planı olduğunu kaydeden Duran, bölgesel planlama çalışmalarının yıl içinde tamamlandığını anımsattı. Duran, Bölge Planı çalışmalarının yanı sıra 2023 yılında önemli bazı analiz çalışmalarının da gerçekleştirildiğini dile getiren Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunlardan biri Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen Ürün Uzayı Analizi çalışmasıdır.”