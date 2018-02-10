Yatırımlara 'melek' damgası

10 Şubat 2018

Türkiye genelinde bireysel katılım sermayesi (BKS) olarak bilinen "melek yatırımcılık" için verilen lisans sayısı 445'e ulaşırken, lisans alanların büyük bölümünü servet sahibi ve yüksek gelirli yatırımcılar oluşturdu.

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, henüz başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yaparak girişimin büyümesi ve gelişmesi amacıyla sermaye ve bilgi birikimi sağlayan melek yatırımcılık için verilen lisans sayısı 2013'te 155, 2014'te 120, 2015'te 69, 2016'da 68 olarak kaydedildi. Geçen yıl da bu amaçla verilen lisans sayısı 33 oldu.

Bu çerçevede son 5 yılda verilen bireysel katılım sermayesi lisans sayısı 445 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemdeki lisans başvurularının yüzde 83'ü Marmara Bölgesi'nden yapılırken, melek yatırımcılığa en çok talep İstanbul'dan geldi. İstanbul için verilen lisans sayısı 346'yı buldu. Bu ili 36 lisansla Ankara, 20 lisansla İzmir, 13 lisansla Bursa, 3 lisansla da Kocaeli izledi.

Lisans alanlar gelir ve tecrübelerine göre değerlendirildiğinde, 149 yatırımcının tecrübeli, 169 yatırımcının servet sahibi, 127 yatırımcının da yüksek gelirli olduğu belirlendi. Eğitim durumuna göre bakıldığında yatırımcıların 385'inin lisans ve yüksek lisans sahibi olduğu görülürken, 2 ilköğretim mezununun melek yatırımcı lisansı alması dikkati çekti.

Melek yatırımcıların ağırlıklı yaş ortalaması 35 ile 50 arasında değişirken, yatırım yapılan şirketlerin yüzde 68'ini mikro, yüzde 32'sini küçük işletmeler oluşturdu.

En fazla başvuru yazılım ve uygulama-geliştirmede

Bireysel katılım sermayesi sistemi üzerinden ilk yatırım 2013 yılında gerçekleştirilirken, bugüne kadar yapılan yatırımlarda bireysel katılım yatırımcıları yüzde 10 hisse bedeli için ortalama 70 bin 723 lira sermaye aktardı.

Öte yandan, Aralık 2017 itibarıyla sistemdeki toplam yatırım başvurusu tutarı 11 milyon 454 bin 206 lirayı buldu. 8 milyon 315 bin 946 lira tutarındaki yatırım başarıyla sonuçlandırıldı.

Yatırım başvurularının yüzde 49'unu yazılım ve uygulama-geliştirme, yüzde 18'ini e-ticaret, yüzde 9'unu da veri tabanı faaliyetleri oluşturdu.

Vergi desteği ilgiyi artırıyor

Bireysel katılım yatırımcılığında en çok vergi desteğinin etkili olduğu belirlendi.

Girişimcilerle şirkete sermaye sağlayarak ortaklık kuran melek yatırımcılara, koydukları sermayenin yüzde 75’inin veya tamamının gelir vergisi matrahından düşürülmesi imkanı veriliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK veya KOSGEB tarafından belirlenmiş programlar kapsamında desteklenmiş yenilikçi, Ar-Ge odaklı, katma değeri yüksek ancak yüksek risk içeren erken aşama firmalara yönelik yatırımları özendirmek için de bu tür firmalara konulan sermayenin tamamının gelir vergisi matrahından düşürülmesi olanağı sağlanıyor.

Türkiye, melek yatırımcılığa verilen destekle İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Singapur, İsrail ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinin önünde yer alıyor. Ayrıca, ülke genelinde 13 melek yatırımcı ağı faaliyet gösteriyor. Akredite edilmiş ağlarda lisansı olmadan faaliyet gösteren 424 melek yatırımcı bulunuyor.

Kaynak: AA