Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik

09 Kasım 2018

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz edilmesi halinde gerçekleştirilecek.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırıma başlandığının kabulü için belli oranda yatırım harcaması yapılması şartı 5 Ekim 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren değişiklikle de genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacak.

Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı serbest olacak ve Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmayacak.

Söz konusu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durum ortaya çıkması veya tespiti halinde, kararın ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacak.

Öte yandan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğde, ibraz edilmesi gereken "Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu"na yer verildi.

Kaynak: AA