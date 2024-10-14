Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek raylı sistem için Dünya Bankası ile anlaşma yakın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek raylı sistem için Dünya Bankası ile finansman görüşmelerinde sona yaklaştığını duyurdu.

Bloomberg’ten Fırat Kozok'un haberine göre; Bakan Uraloğlu, projenin Kalkınma Yolu’nun Avrupa bağlantısını sağlayacak önemli bir parça olduğunu vurguladı. Yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki bu proje, köprü üzerinden geçecek olan raylı sistemi finanse ederek, Asya ve Avrupa kıtalarını daha verimli bir şekilde birbirine bağlayacak.

Uraloğlu, "Dünya Bankası ile son aşamalara geldik, bu stratejik projeyle İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacağız. Raylı sistem, hem yük hem de yolcu taşımacılığını hızlandıracak ve özellikle Avrupa’ya geçişlerde büyük bir rahatlama yaratacak" dedi.