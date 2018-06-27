Yayla yasağının kalkması yatırımları artırdı

27 Haziran 2018

Bitlis'te terör saldırıları nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların kullanıma açılmasıyla, tarım ve hayvancılığa ilgi arttı.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı Bitlis'te vatandaşlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün destekleri ile tekrar tarım ve hayvancılığa ağırlık vermeye başladı.

Terör saldırıları yüzünden çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların kullanıma açılmasıyla özellikle besici ve arıcılar yoğun bir çalışma yürütüyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, özellikle son yıllarda tesis edilen huzur ve güven ortamıyla il genelinde tarımsal üretimde artış olduğunu söyledi.

"Terörün beli kırılınca yatırımcı sayısı arttı"

Çiftçilerin tarımda iyi bir ivme yakaladığını saha çalışmalarında gördüklerini anlatan Asak, "Mera ve yaylaların göçerlere açılmasıyla süt, et ve küçükbaş hayvancılıkta ciddi bir artış yakaladık. Terörün belinin kırılması ile bölgemizde şuan yatırımcı sayımız da artmakta." dedi.

Asak, göçerlerin güvenli bir ortamda potansiyeli yüksek meralardan faydalandığını ifade etti.

Huzurun ve güvenin sağlanmasının ardından köyüne dönen bir çok çiftçinin de kendileriyle irtibat kurduğunu vurgulayan Asak, şöyle konuştu:

"Çiftçilikle uğraşmak istediklerini belirterek hangi desteklerden faydalanabilecekleri hakkında tavsiye istiyorlar. Çiftçilerimizin köye dönüp tarımı güçlendirme noktasında iyi bir ivme ve başarı yakaladığımız kanaatindeyiz. Huzur ve güven ortamının sağlanması ile sadece küçükbaş hayvancılıkta değil aynı zamanda zengin bir floraya sahip yaylalarımız arıcılık sektörüne açıldı. Bugün arıcılarımız güven huzur ortamında sağlıklı bir şekildi üretim yapabilmekte. Bundan sonraki yıllarda da bal üretimi ve kovanlarımızda artış olacağına inanıyoruz."

"Çiftçimizin yüzü güldü"

Asak, Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde kayıtlı 20 bin çiftçinin bulunduğunu, bu çiftçilere 2016 yılında 46 milyon lira destek sağladıklarını anlattı.

Desteklemelerin bitkisel üretim, hayvancılık ve kırsal kalkınma yatırımları konusunda yapıldığını belirten Asak, şunları kaydetti:

"Çiftçilere 2017 yılında da 62 milyon lira destek sağlandı. 2016 ve öncesi kırsal kalkınma yatırımlarında her bir etapta 3-5 olan yatırımcı sayımızı 2016'nın sonundu 16'ya, 2017 yılında ise 20'ye ulaştırdık. Huzur ve güven ile alt yapının yeterli olması dolayısıyla sadece Bitlisli çiftçiler değil başka yerden de gelip yatırım yapmaya başladılar. İlimizde 80 bin büyükbaş, 700 bin küçükbaş havyan var. Ekiplerimiz yılda en az 4 kez ahırları ziyaret edip düzenli olarak aşıları ve bakımlarını yapıyor. Bu yıl mera ve yaylaların serbest olması ile gerçekten çiftçimizin yüzü güldü. Tüm ürünlerimizde artış olduğunu görüyoruz. Bu bizim için çok sevindirici"

Kaynak: AA