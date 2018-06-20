YD-ÜFE mayısta yüzde artış gösterdi

20 Haziran 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin 'Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi' raporunu açıkladı.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,40, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,65 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 7,43 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 06,38 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 18,62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,01 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 9,23 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.