YEDAŞ'ta üst düzey atama
YEDAŞ'ta Genel Müdür Vekilliğine Akın Şahin getirildi.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Dağıtım Direktörü ve Genel Müdür Vekilliğine Akın Şahin atandı.
YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumda Dağıtım Operasyonları Koordinatörü olarak görev yapan Akın Şahin'in Dağıtım Direktörü ve Genel Müdür Vekili olarak atandığı belirtildi.
Görevi, Rıdvan Aktürk'ten devralan Şahin'in, elektrik dağıtım şebekesinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, teknolojik uygulamaların entegrasyonu amacıyla müşteri teknik hizmetleri, şebeke yönetim ve dağıtım teknolojileri ve optimizasyonu süreçlerini yöneteceği kaydedildi.
Kaynak: AA