YEKDEM tüketicinin elektrik maliyetini azaltıyor

Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki yenilenebilir enerji santrallerinin ulusal elektrik tarifesinin maliyetini azaltması dolayısıyla tüketicinin elektrik faturasına olumlu yansıdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde YEKDEM kapsamında üretim yapan 1034 yenilenebilir enerji santrali bulunurken, bunların 424'ü hidroelektrik enerji santrali, 293'ü biyokütle enerji santrali, 36'sı güneş enerjisi santrali, 57'si jeotermal enerji santrali ve 224'ü rüzgar enerjisi santrallerinden oluşuyor.

Geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 35'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanırken, bu yıl 10 aylık döneminde yenilenebilir kaynaklarının payı yüzde 43,2’e yükseldi.

1 Temmuz 2021'den itibaren YEKDEM kapsamında devreye alınan yeni santraller için uygulanacak destek yapısında da değişiklik yapıldı. Bu kapsama giren yenilenebilir enerji santralleri döviz yerine Türk lirası cinsinden destekleniyor.

Satış fiyatları, dönemsel olarak eskale edilmekle beraber, hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri için 54 kuruş alım garantisi veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Er, Eksim Enerji'nin 2022 yılı içerisinde Türkiye genelinde üretim yapan toplam 8 adet rüzgar enerjisi santralinden (RES) 7’sinin YEKDEM’den yararlandığını ifade etti.

Bu rüzgar santralleriyle yılın 10 ayında YEKDEM üzerinden 1 milyar kilovatsaat elektrik satışı yapıldığını kaydeden Er, "YEKDEM fiyatları Ovacık RES ve Geyve RES projelerimizde megavat saat başına 94 dolar, diğer santrallerimizde megavat saat başına 73 dolardır. Oysa serbest piyasada elektrik fiyatları bu 10 aylık dönemde ortalama megavat saat başına 138,46 dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Er, Türkiye genelinde YEKDEM portföyünde yer alan santrallerin ortalama satış fiyatlarının aylık olarak değişmekle beraber megavat saat başına 90 ila 100 dolar aralığında seyrettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"YEKDEM santral portföyünün satış fiyatı, serbest piyasada elektrik fiyatları ortalamasının altında olduğu için Ulusal Tarife’deki elektrik maliyetlerini azaltıcı yönde katkı sağlıyor. Dolayısıyla son tüketicinin elektrik kullanım maliyetini olumlu etkiliyor. Ayrıca, YEKDEM kapsamındaki santrallerin büyük bölümü yakıt ve benzeri hammadde maliyetleri bulunmadığı için fiyattan bağımsız bütün üretimini satmaya çalışıyor. Bu sayede de serbest piyasa fiyatlarının düşüşüne katkı sağlıyor."