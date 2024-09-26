Yellen: Güçlü ekonomi için finansal sistem düzenlemeleri şart

Yellen, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 10. Hazine Piyasaları Konferansı'nda konuştu.

Bakanlık kariyeri boyunca ABD finansal sisteminin istikrarına odaklandığını dile getiren Yellen, finansal sistemin güçlü temellerini desteklemeye odaklandıklarını anlattı.

Yellen, uygun düzenlemelerin inovasyon ve büyüme için motor görevi gören dayanıklı finansal sistemi desteklemek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Güçlü bir hazine piyasasının, doların küresel işlemlerdeki rolünü desteklemeye yardımcı olduğuna işaret eden Yellen, bu nedenle, güçlü temellere odaklanmanın, Hazine piyasasını güçlendirmek için diğer kurumlar ve özel sektörle kapsamlı çalışmalara yol açtığını kaydetti.

Yellen, sistemin bir bütün olarak istikrarını da dikkate aldıklarına değinerek, "Dayanıklı bir finansal sistem kurma ve sürdürme çalışmaları asla bitmez, zafer ilan edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir finansal krizin milyonlarca Amerikalının hayatını nasıl altüst edebileceğinin görüldüğünü anımsatan Yellen, "Dayanıklı bir finansal sistem, güçlü bir ekonomi için kritik öneme sahiptir. Ve onu güçlendirmek, üzerinde düşünülmüş düzenlemelerde ısrar etmeyi gerektirir." ifadesini kullandı.

"Veriler yumuşak iniş yolunda olduğumuzu gösteriyor"

Öte yandan Yellen, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, enflasyonun yeterince kontrol altına alındığını düşündüğünü söyledi.

Yellen, "Bence iş gücü piyasası, enflasyon ve büyümeye ilişkin gördüğümüz tüm veriler yumuşak iniş yolunda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Bu konuda her zaman risk olduğuna dikkati çeken Yellen, iş gücü piyasasında daha öncekinden biraz daha fazla gevşeklik gördüklerini ifade etti.

Yellen, enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü belirterek, Fed'in desteğiyle iş gücü piyasasının da istikrara kavuşacağını umduğunu aktardı.

Bir süredir fiyat artışlarının en büyük bileşeni olan konut maliyetlerinin "enflasyondaki son adım" olduğunu kaydeden Yellen, konut fiyatlarının da düşeceğini ve bunun Fed'in enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmasını sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Faiz oranlarının hangi hızda düşürülmesi gerektiği konusunda ise yorum yapmaktan kaçınan Yellen, Fed yetkililerinin geçen haftaki 50 baz puanlık indirimden sonra daha fazla faiz indirimi öngördüğünü kaydetti.