Yellen: Trump'ın önerdiği tarifeler maliyetleri artıracak

Yellen, Atlanta'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri artırma kararını savunurken Trump'ın tarife önerilerini eleştirdi.

Biden yönetiminin mayıs ayında aldığı Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararının sorulması üzerine Yellen, "Çin'e karşı uyguladığımız gümrük vergilerinin son derece stratejik olduğuna inanıyorum." dedi.

Yellen, söz konusu tarifelerin Çin'in yoğun şekilde yatırım yaptığı ve kapasite aşımına neden olduğu batarya, güneş panelleri ve temiz enerjiyle ilgili diğer ürünleri hedef aldığını ve ABD'li firmaların Çin'in koordineli dampingi yoluyla işlerinin engellenmesine izin vermeyi reddettiklerini belirtti.

Trump'ın tarife önerilerinin sorulması üzerine ise Yellen, "Anladığım kadarıyla bunlar geniş kapsamlı tarifeler ve bu tüm ticari ortaklarımız ile tüm ticaretimizi etkileyecektir." diye konuştu.

Yellen, Trump'ın programının, tüketicilerin satın aldıkları tüm ithal ürünlerle maliyetlerini genel olarak artıracağına ve tedarik zincirleri için ithal mallara bağımlı olan Amerikan işletmelerine zarar vereceğine inandığını dile getirdi.

Trump, ikinci kez ABD başkanı seçilmesi halinde ülkeye ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10, Çin mallarına ise yüzde 60 veya daha fazla gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.