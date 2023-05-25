Yemde iş başa düştü

Hayvancılıkta en önemli girdi yem. Yemin de maliyetleri giderek artıyor. Özellikle süt üreticileri, süt fiyatı yükselmediği halde maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ineklerini kesime gönderme riski yaşıyor.

100 kiloda 200 lira daha ucuz

Bu noktadan hareket eden Süt Üreticileri Merkez Birliği yemdeki maliyet artışlarına karşı çareyi yem üretmekte buldu. Birlik, Tarım Kredi Yem ile protokol imzaladı. “Süt Bir Yem” markasıyla üretilen yemlerin ilk sevkiyatı Muğla-Milas Süt Üreticileri Birliği aracılığıyla üreticilere yapıldı.

Proje, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği çatısı altındaki tüm birlikleri kapsayacak. Konuyla ilgili olarak DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, bu proje üzerinde bir süredir çalıştıklarını söyledi. “İki çeşit yem çıkardık. Şimdilik sadece Ege Bölgesi’ne verebiliyoruz.

Diğer fabrikalarla da anlaşma imzalayıp yemi tüm üreticilere ulaştıracağız” diyen Keskin süt ve besi yemi olarak sunulan yemlerin fiyatlarının da 100 kiloda 200 lira daha ucuz olduğunu ifade etti. Uzun vadede Tarım Kredi’nin bütün fabrikalarıyla anlaşacaklarını belirten Keskin, yemleri çeşitlendireceklerini kaydetti ve “Yemi biraz kontrol altına almak lazım. Bizim sanayici olma imkânımız yok. Ama bu şekilde fason yaptırıp üreticiye ucuz ürün ulaştırabiliriz. Herkese biz verelim demiyoruz ama piyasada bir denge olması lazım” diye konuştu.