Yemeksepeti, bu yıl da karbon emisyonlarını dengeledi

Bu gelişme ile Yemeksepeti, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle'nin tüm ofis ve depo operasyonlarından kaynaklanan karbon ayak izi Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile dengelenmiş oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yemeksepeti Kurumsal İletişim Direktörü Tuba Güven Saraçoğlu, “Yemeksepeti olarak son üç yıldır karbon ayak izimizi dengelemek ve üretilen karbon miktarını azaltmak için çeşitli çalışmalar hayata geçirdik. Karbon kredisi alma çalışmamız, şirketimizin kendi operasyonlarında üretilen Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarını dengelemeye önemli ölçüde yardımcı oluyor. Bu tür projelerimiz, Yemeksepeti'nin sıfır karbon hedefine ulaşma çabalarını desteklerken, çevre üzerinde olumlu etkiler yaratıyor” dedi.

Karbon emisyonlarını dengelemek için Ege Orman Vakfı iş birliğiyle İzmit-Derince bölgesinde 72 bin 800 ağaçlık Yemeksepeti Ormanları’nı doğaya kazandırdıklarını belirten Saraçoğlu, bu sene de 3. Yemeksepeti Ormanını oluşturduklarının bilgisini verdi.

VCS (Verified Carbon Standard) nedir?

VERRA-VCS (Verified Carbon Standard), karbon emisyon azaltımı sertifikasyon sistemi olan sera gazı emisyonlarını azaltan projelerin ölçüm, izleme ve doğrulama süreçlerini yönetmekte olan bir standart. VCS sertifikalı projeler, belirli miktarda karbon emisyonunu azaltarak veya hapsederek çevreye katkıda bulunmakta. Şirketler ve bireyler, VCS sertifikalı projelerden karbon kredisi satın alarak kendi karbon ayak izlerini dengeleyebiliyor ve net zero hedeflerine ulaşma çabalarını destekliyorlar.