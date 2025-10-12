Yeni AB sınır sistemi İngilizleri vuracak: 4 saatlik gecikme, 400 milyon sterlin kayıp

İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkeleri ziyaret eden İngiliz yolculara, bugün yürürlüğe girecek yeni AB sınır sistemiyle (EES) birlikte dört saatlik kuyruklara hazırlanmaları çağrısı yapılırken, gecikmelerin 400 milyon sterline mal olacağı konuşuluyor.

Yeni sistem, Schengen bölgesine girecek yolcuların parmak izlerinin kaydedilmesi ve fotoğraflarının çekilmesini gerektiriyor. Bunun da özellikle tatil dönemleri gibi yoğun zamanlarda daha uzun beklemelere yol açabileceği ifade ediliyor. Seyahat şirketleri ise yolcuları; kontrollerin en az dört saatlik bir beklemeye yol açacağı konusunda uyarıyor.

Milyarlarca dolara mal olacak

Öte yandan, tırların ise ülkeye giriş çıkışlarda daha da uzun gecikmeler yaşayacağı bunun da İngiltere ekonomisine milyonlarca dolara mal olabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri ise hükümetin AB ile yeni katılım programı konusunda yeterli müzakere yapmadığını ifade ederek, ihracatçıların sınırdan daha hızlı geçebilmeleri için acil anlaşmalar sağlamaları çağrısında bulundu.

Sistem, aşamalı olarak devreye alınırken, katılımcı ülkelerin başlangıçta yalnızca varışlarının belirli bir kısmı için sistemi kullanmaları gerekiyor. Tam uygulamaya ise 10 Nisan 2026 tarihinde geçilecek.

EES Brexit'in intikamı mı?

Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020’de Avrupa Birliği’nden resmen ayrılarak üyelikten çıkmıştı. İngiltere artık AB ya da Schengen bölgesinin parçası olmadığı için İngiliz yolcular seyahatlerde Brexit sonrası kurallara tabi olacak.

İngiliz yolcular, yeni sistemin Brexit’in intikamı olduğunu düşünse de EES, sadece İngiliz vatandaşlarını değil, tüm AB dışı ziyaretçileri kapsıyor. Amaç ise Schengen bölgesindeki mevcut seyahat kurallarının doğru şekilde uygulanmasını sağlamak. Ayrıca sistemin temelleri İngiltere AB'den ayrılmadan önce atılmıştı.