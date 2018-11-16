Yeni Corolla Hibrit Sakarya'dan 100 ülkeye ihraç edilecek

16 Kasım 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye fabrikasında yeni üretimi yapılacak Corolla Sedan Hibrit modelinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Bakan Varank, Corolla'nın dünyada ilk kez hibrit olarak üretileceğini, modelin üretim merkezlerinden birinin Türkiye olacağını söyledi. İlk defa bu sınıfta bir aracın Türkiye'de üretileceğini aktaran Varank, Avrupa'da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin, Türkiye'de üretilecek olmasının önemini vurguladı.

"100 ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor"

Gelişen teknolojiler sayesinde elektrikli ve hibrit araçların hızla yaygınlaştığını, konvansiyonel motorların yerini aldığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Aslında hibrit araçların ülkemizde üretilmesi uzak bir hedefti. Bu hedef, yatırım ofisinin sıkı takibi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iki yıl önce görüşerek Toyota'yı bizzat cesaretlendirmesiyle gerçekleşti. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor. Nitekim Toyota da bizim öncelikli yatırım teşviğimizden bu yatırım için faydalanmıştı. Geçtiğimiz yılki 280 bin kapasitenin yüzde 90'ını ihraç eden bir firma Toyota. Yeni hibrit araçlar ocak ayında seri üretimden çıkacak inşallah şubat ayında da ülkemizin pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50'ye yakın yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin, Türkiye'den 100 farklı ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Hibrit araçların ülkemizde yaygınlaşmasıyla akaryakıt ithalatımızda da düşüşler görebileceğiz. Böylelikle dış ticaret açığımız da azalacak."

Yeni Corolla Hibrit

Toyota Corolla'nın 12. nesli, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından Sakarya'da üretilecek. 2019 yılının ocak ayında hibrit versiyona sahip Yeni Corolla'yı hatlarından indirecek olan Toyota Otomotiv Sanayi, böylece C-HR modeliyle Türkiye'nin hibrit üssü konumuna gelecek.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen hatchback ve Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen touring Sports gövde tiplerinin ardından üçüncü gövde seçeneği olarak sedan, ilk kez 1.8 litre benzinli motoru destekleyen hibrit sistemle üretilecek. Satışa sunulduğu 1966 yılından beri 150'yi aşkın ülkede 46 milyon satış adedine ulaşan Corolla, Toyota'nın Japonya dışında ilk kez Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek.

Yeni Corolla Sedan iki farklı motor seçeneğiyle üretim bantlarından indirilecek. 1.8 litre hacimli kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği, 122 beygir güç üretirken günlük kullanımın yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Altı ileri manuel şanzıman veya isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla kombine edilen motor 132 beygir güç üretiyor.

Kaynak: AA